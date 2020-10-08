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aksam.com.tr
  • 08 Ekim 2020 Perşembe 10:22
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Herkesi hayran bırakan Alanyaspor sadece 1.5 milyon harcadı

Herkesi hayran bırakan Alanyaspor sadece 1.5 milyon harcadı

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Yıldızlarını tek tek kaybeden Alanyaspor düşüşe geçer sanılırken 4 maçta 10 puanla zirveye kuruldu. Akdeniz ekibinde Davidson, Bareiro, Moubandje gibi isimler ön plana çıkarken kadroya yeni katılan bu 3 oyuncunun maliyetinin yalnızca 1.5 milyon Euro olduğu belirtildi.

Oynadığı 4 maçta 10 puan alan Aytemiz Alanyaspor ligde liderlik koltuğuna oturdu. Turuncu-Yeşilli ekip, lige deplasmanda Sivasspor karşılaşmasıyla başladı. Alanyaspor bu maçta Davidson ve Caulker'in attığı gollerle 2-0 sahadan galip ayrıldı. İkinci hafta ise evinde Kayserispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. İlk iki hafta oynadığı futbolla göz dolduran Akdeniz ekibi 3. haftada ise deplasmanda Rizespor ile berabere kaldı. Geçen hafta ise sahasında ağırladığı Hatayspor'u 6-0'lik farklı skorla Süper Lig'de lider konumuna geldi.

11 kez gol sevinci

Ligde oynanan 4 maçta Alanyaspor'un sol kanat oyuncusu Davidson fileleri 4 kez havalandırırken, forvet Adam Bareiro 3, forvet Mustafa Pektemek 1, orta saha oyuncusu Bakasetas 1, stoper Caulker 1 ve sol bek Moubandje 1 kez topu rakiplerinin ağlarına gönderdi. Çağdaş Atan'ın öğrencileri 2 haftalık milli aranın ardından deplasmanda 4. sırada yer alan Galatasaray ile karşılaşacak.

Herkes hayran kaldı

Cisse, Fernandes, Djalma, Welinton, N'Sakala gibi birbirinden önemli yıldızlarını kaybeden Alanyaspor'un düşüş yaşaması beklenirken sezona flaş bir başlangıçla girmesi herkesin takdirini topladı. Akdeniz ekibinde Davidson, Bareiro, Moubandje gibi oyuncular performanslarıyla parmak ısırttı. Bu 3 oyuncunun Alanyaspor'a toplam maliyetinin ise 1.5 milyon Euro olduğu bildirildi

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