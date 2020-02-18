AKŞAM
Alex, “ Aziz Yıldırım soyunma odasına gelmeden önce ‘başkan geliyor’ diye uyarıldık. Herkes hazır ola geçerdi. Çıt çıkmazdı. O gidince herkes yaka bağır açar rahatlardı. Aziz Yıldırım ben Kulüpten ayrılırken, taraftarların beni uğurlamaya gelmesini istememiş ve engellemeye çalışmıştı” şeklinde konuştu.
TRABZONSPOR, Hüseyin Çimşir yönetiminde ligin zirvesine kuruldu.
24 yaşındaki Norveçli 21 maçta 22 gole katkı yapıp, 1.04’lük ortalamayı tutturdu. Onu satan İngiliz C.Palace ise 26 lig maçında sadece 23 gol atıp, 0.88 gol ortalamasında kaldı. Sörloth’un bu performansı Fırtına’yı iyice havaya soktu.
Süleyman Karadeniz’in annesi Döndü Karadeniz, “Oğlum hayallerinin peşinden koştu. Başarılı olup ülkemizi gururlandırdı” dedi.
OZAN Tufan’ın talipleri her geçen gün artıyor...
F.BAHÇE’NİN Brezilyalı efsanesi Alex de Souza, Aziz Yıldırım hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray ve Trabzon son 4 sezonda toplamda 40 stoper transfer etti. 4 büyük kulüp, bu transferler için 48 milyon 162 bin euro bonservis ücreti ödedi.
LİGDE 22. hafta maçlarının ardından zirve yarışında heyecan artarken, 7 takım şampiyonluk iddiasını sürdürdü.