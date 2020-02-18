F.BAHÇE’NİN Brezilyalı efsanesi Alex de Souza, Aziz Yıldırım hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

AKŞAM

Alex, “ Aziz Yıldırım soyunma odasına gelmeden önce ‘başkan geliyor’ diye uyarıldık. Herkes hazır ola geçerdi. Çıt çıkmazdı. O gidince herkes yaka bağır açar rahatlardı. Aziz Yıldırım ben Kulüpten ayrılırken, taraftarların beni uğurlamaya gelmesini istememiş ve engellemeye çalışmıştı” şeklinde konuştu.