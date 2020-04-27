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  • 27 Nisan 2020 Pazartesi 08:00
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  • 27 Nisan 2020 Pazartesi 08:22

Herkes Beşiktaş'ı ister

Herkes Beşiktaş'ı ister

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CSKA Sofia'daki Ganalı kanat oyuncusu Edwin Gyasi, Beşiktaş ile ilgili “Açıkçası her oyuncu Beşiktaş'a gitmek ister, çünkü bu büyük bir kulüp. Türkiye'yi seviyorum” ifadelerini kullandı.

AKŞAM

Beşiktaş, CSKA Sofia’daki Ganalı kanat oyuncusu Edwin Gyasi’yi radarına aldı. 28 yaşındaki sağ kanat, Beşiktaş ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gyasi “Beşiktaş ile henüz bir sözleşme imzalamadım. Açıkçası her oyuncu Beşiktaş’a gitmek ister, çünkü bu büyük bir kulüp. Türkiye’yi seviyorum ve Türkiye’de oynamak bir zevk olacak” diye konuştu. 

Başarılı oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesi 2021 yılının haziran ayında bitiyor. Ancak ekonomik kriz yaşayan Bulgaristan ekibi CSKA Sofia oyuncusunu bu dönemde elden çıkarmaya sıcak bakıyor. İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor. Kısa süre içinde transferin açıklaması bekleniyor. Ganalı oyuncu geçtiğimiz sezon 22 maçta 4 gol, 5 asistlik performas sergiledi. Gyasi’nin güncel piyasa değeri ise 650 bin euro.

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