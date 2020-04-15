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aksam.com.tr
  • 15 Nisan 2020 Çarşamba 08:00
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  • 15 Nisan 2020 Çarşamba 08:24

Her türlü 1 numara!

Her türlü 1 numara!

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Givemesport, futbol tarihinin en kötü bireysel performanslarını açıkladı…

AKŞAM

Listenin ilk sırasıda Şampiyonlar Ligi finalinde yaptığı iki hata ile Liverpool’un kupayı kaybetmesinde başrolü oynayan Loris Karius yer aldı. Alman kaleci için “Zavallı Loris bu performansla bir numara olmak zorundaydı. Futbol tarihinde asla böyle büyük bir oyunda böyle büyük hatalar yapan başka oyuncu olmadı” ifadeleri kullanıldı. Karius, topu arkadaşı yerine Benzema’nın önüne atmış ve Bale’ın şutunda topu içeri tokatlamıştı.

YENi VIEIRA: ELNENY

Arsenal’in eksi oyuncusu Gilberto Silva, Elneny’yi övdü. Xhaka, Torreira ve Guendouzi’nin beklentileri karşılayamadığını belirten Silva, “Mohamed’in yeteneğini takdir ediyorum. Ancak Arteta henüz onun yeteneğini görmedi. Yeni Patrick Vieira olabilir” dedi.

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Vedat Muriqi'e 20 milyon euro
Vedat Muriqi'e 20 milyon euro

Vedat Muriqi'e 20 milyon euro

İtalyan basını Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin Kosovalı golcü için Fenerbahçe'ye 20 milyon euro bonservis teklif ettiğini yazdı.

Bu maç mahkemede biter
Bu maç mahkemede biter

Bu maç mahkemede biter

Salgın döneminin zor şartları, kulüplerle futbolcuları karşı karşıya getirdi... AKŞAM, Kulüpler Birliği'nin futbolcu ücretlerini yüzde 30 indirme kararını spor hukukçularına sordu. Ortak görüş “Futbolculara sözleşme fesih hakkı doğar, süreç mahkemede biter” oldu.

Kadro iyi olursa Sergen başarır
Kadro iyi olursa Sergen başarır

Kadro iyi olursa Sergen başarır

Ulvi Güveneroğlu eski takım arkadaşının zekasına ve disiplinine güveniyor: “Sergen'le 1.5 sene beraber oynadık. Müthiş yetenekliydi. Hocalık döneminde de zeki ve akıllı bir kardeşimiz. Başarılı olmak kadroyla ilgili. İyi bir kadroyla çalışırsa başarılı olacağını düşünüyorum.”

Her türlü 1 numara!
Her türlü 1 numara!

Her türlü 1 numara!

Givemesport, futbol tarihinin en kötü bireysel performanslarını açıkladı…

'Kapı'yı çalacaklar
'Kapı'yı çalacaklar

'Kapı'yı çalacaklar

Avrupa basınına göre Galatasaray tarafından kadro dışı bırakılan Mustafa Kapı'ya talip var.

Fatih Terim yıldız avına çıktı
Fatih Terim yıldız avına çıktı

Fatih Terim yıldız avına çıktı

Fatih Terim, liglere verilen arada yıldız avına çıktı. Scout ekibine İsveç ve Norveç gibi Kuzey ülkelerindeki yeteneklerden bir havuz oluşturulması talimatını veren Fatih hoca, videolarla gençleri analiz ediyor.

Beşiktaş'a yeni sezonda yıldız yağacak! 3 isim...
Beşiktaş'a yeni sezonda yıldız yağacak! 3 isim...

Beşiktaş'a yeni sezonda yıldız yağacak! 3 isim...

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