Her türlü 1 numara!

Givemesport, futbol tarihinin en kötü bireysel performanslarını açıkladı…

AKŞAM

Listenin ilk sırasıda Şampiyonlar Ligi finalinde yaptığı iki hata ile Liverpool’un kupayı kaybetmesinde başrolü oynayan Loris Karius yer aldı. Alman kaleci için “Zavallı Loris bu performansla bir numara olmak zorundaydı. Futbol tarihinde asla böyle büyük bir oyunda böyle büyük hatalar yapan başka oyuncu olmadı” ifadeleri kullanıldı. Karius, topu arkadaşı yerine Benzema’nın önüne atmış ve Bale’ın şutunda topu içeri tokatlamıştı.

YENi VIEIRA: ELNENY

Arsenal’in eksi oyuncusu Gilberto Silva, Elneny’yi övdü. Xhaka, Torreira ve Guendouzi’nin beklentileri karşılayamadığını belirten Silva, “Mohamed’in yeteneğini takdir ediyorum. Ancak Arteta henüz onun yeteneğini görmedi. Yeni Patrick Vieira olabilir” dedi.