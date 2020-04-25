Cem Pamiroğlu, AKŞAM'a konuştu: Her şeyimi Fenerbahçe'ye borçluyum

Fenerbahçe'nin unutulmaz kaptanlarından Cem Pamiroğlu, Akşam'a konuştu.

AKŞAM / Engin VEREL

FENERBHÇE alt yapısında başlayan futbol yaşamını 3 şampiyonluk, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 1 de Başbakanlık Kupası’yla bezemiş bir büyük yetenek Cem Pamiroğlu. Milli Takım formasını da onurla terletip, Ay-Yıldızlı ekibin kaptanlığını yapma şerefine nail olmuş, Fenerbahçe tarihinin en çok forma giyen dördüncü oyuncusu. Cem Pamiroğlu, sadece futbol yaşamında değil, özel yaşamında da aktif ve savunmanın gedik verdiği her yerde kademeye giren enerjik insanlardan. Halen TFF’nin genç oyuncu geliştirme biriminde müdürlük yapıyor. Gerçekten de gençlerle arası iyi. Geçmişte onun rahle-i tedrisatından geçenler bugün çok iyi yerlerde.

BU SEMTTE DOĞUP BÜYÜDÜM

Cem Pamiroğlu’na Fenerbahçe’nin kendisi için ne anlam taşıdığını sorarak başlıyoruz sohbete. O da ilk günkü aşk ve heyecanla başlıyor anlatmaya: “Benim için yaşadığım şampiyonluklar çok önemli ama bu ülkede doğmuş Kadıköy çocuğu, Bağdat Caddesi’nde yetişmiş, bu semtin takımı ve Türkiye’nin en güzel takımının formasını giymiş olmak büyük gurur vesilesi. Bu formayla takımımın ve Milli Takım’ın kaptanlığını yaparak şampiyonluklar kazandık. Bu formayı en çok giyen 3-4 tane oyuncudan biriyim. Bu forma ve bu renkler sayesinde herkes bizi tanıdı ve onun sayesinde her şeye sahip oldum. Onun için ona çok şey borçluyum.



BİZDE PARA HEP 2. PLANDAYDI

Fenerbahçe, oynayan oyuncular için çok iyi marka olmuştur. Fenerbahçeli Cemil, Fenerbahçeli Cem, Fenerbahçeli Oğuz, Fenerbahçeli Engin gibi. Biz bu marka ile tanındığımız için her hareketimize her şeyimize dikkat etmemiz gerekiyor. Son 3 senemi Sarıyer’de geçirdim sonrasında Fenerbahçe’de jübile yaparak futbolcu kariyerimi sonlandırdım. Fenerbahçe benim için başka bir anlam ifade eder. Bize Anadolu takımlarından kimse teklif sunamazdı. Kazandığımız paralar standartların üzerindeydi. Yöneticiler bize ‘Atın imzayı’ derlerdi, atıp çıkardık. F.Bahçe’de para 2. plandaydı.'



ŞİMDİKİ HOCALARIN İŞİ ZOR

Pamiroğlu: “Bizim zamanımızda futbol bireyseldi, oyuncularda yoğunlaşırdı. Şimdi takım ön planda. Dolayısıyla antrenörlerin işi daha zor. Her metrekare planlanmalı.”

CEM Pamiroğlu, kendi dönemi ve bugünkü futbol hakkında ilginç kıyaslamalar yapıyor: “Her şeyden önce kurallar, talimatlar değişti. Futbol ve futbolcunun düşünce yapısı değişti. Oyun içinde dizilişler, taktiksel anlayışlar… Bunu günümüz futboluna entegre ettiğimiz zaman teknik, taktik, anlayış, oyuncu tipleri, oyuncu modelleri, tercihlerin doğru yapılması yönünde kararların verilmesi önemli. Bizim zamanımızda futbol daha ağır oynanır ve daha bireyseldi oyun kişilerin üzerinde yoğunlaşırdı. Şimdi ise takımla beraber oynama duygusu öne çıktı, antrenörlerin işi daha da zorlaştı. Elbiseyi her kişinin üzerine değil de doğru kişiye doğru elbiseyi bulmak gerekiyor. Bunun yanında masörler, diyetisyenler, psikologlar, atletik performanslar, bölgesel antrenörler, kaleci antrenörleri… Futbol sahanın içerisinde her metrekare hesaplanarak oynanan bir oyun oldu. Ancak buna rağmen sonuç yeteneklere bağlı.

YÜZDE 85 OY VAR

CEM Pamiroğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un yüzde 85 oy desteğiyle göreve geldiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: “Çok önemli bir isim ve başkan var. Gerek sosyal, gerek kültürel ve ekonomik olarak önemli işler yapıyor. Evet, sportif başarıda biraz sıkıntı var. Ama destek olmalıyız.”

ASKER SELAMI BİR PATLAMAYDI

MİLLİ Takım’ın eski kaptanı olarak Cem Pamiroğlu, asker selamına nasıl bakıyor: “Bu durum futbolcunun bir patlama yaşamasıdır. O zaman birçok şehidimiz vardı. Onları hatırlatma mesaj ve duygularını paylaşmak için yaptıkları bir şeydi ama UEFA bizim baktığımız gibi bakmıyor.”



KENDİMİ HAZIRLADIM

STADYUMLARIN o coşkulu ortamından ve ilgi odağı olmaktan uzaklaşmak, jübile sonrası sosyal yaşama adapte olmak zor oluyor mu? Cem Pamiroğlu diyor ki, “Ben zaten çok coşkulu bir taraftarı olan Fenerbahçe’den ayrılıp, son yıllarımda daha mütevazı olan Sarıyer’e giderek, kendimi buna hazırladım. O yüzden zor olmadı.”



YETKİLİLERİ DİNLEYELİM



PAMİROĞLU, salgınla mücadelede toplumu ortak harekete geçmeye çağıran, ‘Evde kal sağlıklı kal’, ‘Hayat eve sığar’ ve ‘Evde hayat var’ gibi sloganları çok beğendiğini belirterek, herkesi kurallara uymaya çağırdı. Pamiroğlu, “Hepimiz bunlara uyarsak, inşallah yakında normal hayatımıza döneriz” dedi.



ACI BİR GERÇEK VAR

CEM Pamiroğlu’nun son mesajı ise şöyle: “İnsanlar sahip oldukları güzellikleri, kaybedince anlıyor. Şu an bir canlı maç izlemeye bile hasretiz. Eski maçları seyrediyoruz. Sahip olduklarımızın kıymetini bileceğiz. İnşallah bugünler geçecek ve güzel günler gelecek. Umarım bunlardan ders alarak devam ederiz.”



EVDE AĞIR İŞLERİ HEP BEN YAPARIM



CEM Pamiroğlu ev işlerinde de eşine çok yardımcı olan erkeklerden. Bu konuda bizimle şu eğlenceli anısını paylaşıyor: “Evin bütün ağır işleri üstümde. Yan gelip yatan biri değilim. Elimden geldiği kadar ağır işlerde hanıma destek vermeye çalışıyorum. Geçen gün balkona çıktığımda ‘Acaba şu camları silsem mi?’ diye düşünürken karşı apartmanda cam silen bir beyle göz göze geldik ve gülüştük.”



EVDEN ÇALIŞIYORUM

PAMİROĞLU: “Ben TFF’de genç oyuncu gelişim bölümünde müdür olarak görev yapıyorum. Burada liglere destek verip, organizasyonlar yapıyorduk. Şu an programlarımızı ister istemez durdurduk. Bütün çalışmalarımızı evden yürütüyoruz.”



GÜNEŞ'İN PAYI BÜYÜK

“Biz Milli Takım’la Avrupa, Dünya şampiyonalarına gidemedik. Güncel başarılarla övündük. Bugün Şenol Güneş’le çok iyi noktadayız.”



CEM Pamiroğlu kendi dönemlerindeki Milli Takım’la bugünü şöyle özetliyor: “Öncelikle bugünkü Milli Takımımız’ın gerçekten geldiği nokta önemli. O dönemde biz Avrupa ve Dünya şampiyonalarına katılamadık, güncel başarılarla ancak övünebiliyorduk. Günümüzde ise o dönem görev yapan oyuncular, tecrübe ve birikimlerini eskinin üzerine koyarak Milli Takım’ı yücelttiler. Avrupa Şampiyonası’na katılmayı hak eden genç ve dinamik bir takımımız var. Eğer ertelenmeseydi Türkiye’nin yükselen grafiği bu turnuvaya damga vuracaktı. Bunda Şenol Güneş’in büyük payı var.”

