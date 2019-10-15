'Her şey vatan için'

AKŞAM

DÜNYA Kadınlar Boks Şampiyonası’nda madalya alan milli sporcular, elde ettikleri başarılarla Mehmetçik’e moral olmanın mutluluğunu yaşıyor. Rusya’daki organizasyonda altın madalya alan Trabzonspor’un boksörü Busenaz Sürmeneli ile kürsünün ikinci basamağına çıkan Elif Güneri ve Buse Naz Çakıroğlu, Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla “Barış Pınarı Harekatı” yürüten Mehmetçik için de büyük moral oldu. 69 kilo finalinde Çinli rakibi Liu Yang’ı yenerek altın madalya aldıktan sonra gözyaşlarına hakim olamayan Busenaz Sürmeneli, “Ülkeme bu zor günlerde bu madalyayı kazandırdığım için çok mutluyum” dedi.

DARISI OLİMPİYATLARA

Organizasyonu gümüş madalyayla tamamlayan milli sporculardan Elif Güneri, Türkiye’nin “Bu zor günlerde bizler de bir nebze merhem olabiliyorsak ne mutlu bize... Her şey ülkemiz için, ne mutlu Türk’üm diyene. Daha iyisi olana kadar daha çok çalışmaya devam. İnşallah dünya şampiyonluğu...” ifadelerini kullandı.

Gözgeç: Tesadüf değil

BOKS Federasyonu Başkanı Eyüp Gözeç elde edilen başarıları şöyle yorumladı: “Başarılar tesadüfi değil. Dünya Şampiyonası’nda üç sporcumuzun final müsabakasına çıkması gerçekten çok önemli. Sporcularımız önemli bir başarıya imza attı. Bu başarılar, sistemli çalışmanın, altyapıya yapılan yatırımların sonucu. Dünya Şampiyonası’ndaki sonuçlar umutlarımızı artırdı. Artık olimpiyatlarda madalya almamızın zamanı geldi.