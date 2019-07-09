'Her biri çok değerli'

AKŞAM

RYAN Babel, Adem Büyük, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz ve Ozornwafor’u kadrosuna katarak transfer sezonuna başlayan Galatasaray’da Terim, bu takviyelerin önemine dikkat çekti. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile akşam yemeğinde bir araya gelen Fatih Terim, Babel’in Galatasaray’ın hücum organizasyonlarında çok önemli bir rol oynayacağını ifade etti. Hollandalı yıldızı ayrıca övdü.

ONLARA OLAN GÜVENİM TAM

Terim, “Babel, Türkiye Ligi’ni, rakipleri, atmosferi bilen ve bize çok önemli katkılar sağlayacak bir oyuncu. Babel hücumun her bölgesinde Galatasaray’da iyi işler çıkaracak” şeklinde konuştu. Tecrübeli teknik adam, “Yaptığımız transferler son derece önemli ve değerli. Adem, Şener ve Jimmy de kadro derinliği açısından Galatasaray’a önemli bir katkı sağlayacak. Onlara güvenim tam. Geçtiğimiz sezon zaman zaman bu noktada sıkıntı yaşamıştık. Şimdi alternatifler çoğaldı ” diye konuştu.

İLERİDE BÜYÜK YILDIZ OLACAK

İmparator, “Üçü de hem formayı, takım içi rekabeti arttırıp hem de iyi işler yapacaklar” dedi. Uzun yıllar sonra hazırlık kampına tam 5 takviye ile gidecek olan Galatasaray’da bu konuya da değinildi. Nijeryalı genç stoper Ozornwafor’un ileride çok önemli bir futbol olacağı konusunda fikir birliğine varıldı. Galatasaray, 20 yaşındaki futbolcuyu ilk etapta kiraya verip onun tecrübe kazanmasını istiyor. Sonrasında ise Ozornwafor, Galatasaray’a dönecek ve şans bulacak.