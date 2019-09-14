Henüz gol dahi atamayan Göztepe, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor

Sezona Antalyaspor karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyetle başladıktan sonra Beşiktaş'a 3-0 yenilen Göztepe, 3. hafta mücadelesinde Yukatel Denizlispor'la 0-0 berabere kaldı. İlk 3 haftada topladığı 1 puan ve averajla 16. sırada yer alan sarı-kırmızılı ekip, ligde gol atamayan tek ekip konumunda bulunuyor.

Göztepe, 4. hafta mücadelesinde yarın ligde henüz mağlubiyeti bulunmayan Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor, ilk iki haftada Gençlerbirliği'ni 1-0, Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etmiş, üçüncü haftada ise Beşiktaş'la 1-1 berabere kalmıştı.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak Çaykur Rizespor-Göztepe karşılaşmasında hakem Abdulkadir Bitigen görev yapacak.

Wallace Reis, Hakan Çinemre ve Cameron Jerome'un sakatlıklarının bulunduğu sarı-kırmızılı ekipte Stefano Napoleoni, Marcio Mossoro ve Atınç Nukan, şans bulmaları halinde yarın ilk kez Göztepe forması giyecek.

- Çaykur Rizespor'la 7. randevu

Süper Lig'de rakibiyle daha önce 6 maça çıkan Göztepe, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Bu karşılaşmalarda 6 gol atıp, kalesinde 6 gol gören Göztepe, deplasmanda galibiyeti olmadığı 3 maçta 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Geçen sezon İzmir'de rakibini 2-0 mağlup eden Göztepe, Rize'de ise rakibine 1-0 yenilmişti.