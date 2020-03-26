  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 26 Mart 2020 Perşembe 16:40
  • |
  • 26 Mart 2020 Perşembe 16:40

Hentbol takviminde koronavirüs değişikliği

Hentbol takviminde koronavirüs değişikliği

Paylaş

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle yarışma takviminde gerçekleştirilmesi öngörülen zorunlu değişikliklerle ilgili taslak bir çalışma yaptı.

Türkiye Hentbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, EHF'nin takvim değişikliğine yönelik gerçekleştirdiği taslak çalışma hakkında bilgi verildi.

Buna göre, nisan ve mayıs aylarındaki milli takım ve kulüp müsabakaları dahil tüm yarışmalar ertelendi.

Türkiye'nin, 2020 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda (25-29 Mart), Fransa (27 Mayıs) ve Hırvatistan (31 Mayıs) ile yapacağı müsabakaların 3-7 Haziran tarihlerinde tek bir merkezde turnuva olarak oynatılması öngörülüyor. Bununla ilgili son teyit yeni gelişmelere göre EHF tarafından 15 Mayıs'a kadar verilecek. Teyit edilmesi durumunda her gruptan bir ülkenin organizasyonu üstlenmesi istenecek.

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın, 2021 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde Rusya ile oynayacağı birinci ve ikinci play-off müsabakalarının tarihleri 17/18 - 20/21 Haziran ile 01/02 - 04/05 Temmuz olarak planlanıyor. Bununla ilgili son karar da yeni gelişmelere göre EHF tarafından en son 29 Mayıs tarihine kadar verilecek.

Letonya'da 3-12 Temmuz 2020 tarihlerinde düzenlenecek 20 Yaş Erkekler Avrupa Şampiyonası'nın (II. Klasman), ağustos ayına kaydırılması öngörülüyor. Kesin tarih daha sonra EHF tarafından açıklanacak.

3-5 Temmuz tarihlerinde Gürcistan'ın Batum kentinde gerçekleştirilecek 2021 Avrupa Plaj Şampiyonaları Eleme Turnuvası ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, erteleme durumuyla ilgili EHF'den bilgi talep edildi.

EHF'nin taslak olarak belirlediği takvim değişikliği, yeni gelişmelere göre güncellenebilecek.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Yeni Malatyaspor evden çalışmaya devam ediyor

title

2022 FIBA Kadınlar Dünya Kupası, Avustralya'da

title

MotoGP'de bir erteleme daha

Gaziantep FK'nin yıldızlarından 'evde kal' çağrısı

SPOR GÜNDEMİ

Sergen Yalçın'dan 'evde antrenman' sorusuna olay yanıt!
Sergen Yalçın'dan 'evde antrenman' sorusuna olay yanıt!

Sergen Yalçın'dan 'evde antrenman' sorusuna olay yanıt!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah beyazlı takımla ilgili son gelişmeleri aktarırken, "Futbolcular evlerinde bireysel çalışma yapıyor mu?" sorusuna verdiği cevapla şaşırttı.

Mustafa Cengiz'in test sonucu belli oldu! Koronavirüs...
Mustafa Cengiz'in test sonucu belli oldu! Koronavirüs...

Mustafa Cengiz'in test sonucu belli oldu! Koronavirüs...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in koronavirüs test sonucu belli oldu.

Fatih Terim'e virüs nasıl bulaştı? Doktoru açıkladı
Fatih Terim'e virüs nasıl bulaştı? Doktoru açıkladı

Fatih Terim'e virüs nasıl bulaştı? Doktoru açıkladı

Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in durumuyla ilgili doktorundan önemli açıklama... Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, "Fatih Terim'e virüs nasıl bulaştı?" sorusuna bakın ne yanıt verdi.

Adem Büyük'ten alkışlanacak hareket
Adem Büyük'ten alkışlanacak hareket

Adem Büyük'ten alkışlanacak hareket

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Adem Büyük, koronavirüs ile mücadele kapsamında örnek bir harekete imza attı.

Sergen Yalçın transfer raporunu yönetime verdi
Sergen Yalçın transfer raporunu yönetime verdi

Sergen Yalçın transfer raporunu yönetime verdi

Asbaşkan Emre Kocadağ ve Transferden Sorumlu Yönetici Erdal Torunoğulları ile bir araya gelen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kadro istikrarı adına kiralık oyuncu alınmamasını isterken, 4 bölgeye transferin şart olduğunu vurguladı.

Spor Bakanlığı'ndan kulüpler için önemli karar
Spor Bakanlığı'ndan kulüpler için önemli karar

Spor Bakanlığı'ndan kulüpler için önemli karar

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ertelenen futbol, voleybol, basketbol ve hentbol karşılaşmalarının yapılacağı stadyum ve spor salonları ile faaliyetleri durdurulan spor tesisleri içerisinde bulunan ve gelirini yalnızca bu karşılaşmalardan, organizasyona katılanlardan ve seyircilerden elde eden ticari ünitelerden kira bedeli alınmayacağını duyurdu.

Galatasaray'dan forvete genç yıldız
Galatasaray'dan forvete genç yıldız

Galatasaray'dan forvete genç yıldız

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in çalışmalarını istediği yardımcıları ve scout ekibi idmansız dönemde yeni yeni isimleri gündeme almaya başladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.