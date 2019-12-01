Hentbol takımını taşıyan minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var
Ordu'dan Yozgat'a maça giden hentbol takımını taşıyan minibüs, Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde devrildi! İlk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı..
Ordu'dan Yozgat'a maça giden hentbol takımını taşıyan minibüs, Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde devrildi! İlk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı..
Alınan bilgiye göre, 2. Lig'de mücadele eden Ordu Gençlerbirliği sporcularını taşıyan 52 RF 559 plakalı minibüs, Aydıncık ilçesi Çökelek köyü yakınlarında dere yatağına devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, Çekerek ve Sorgun'daki hastanelere kaldırıldı.
Ordu Gençlerbirliği sporcularının, Yozgat'ta yapacakları maç için yola çıktıkları öğrenildi.
(AA)