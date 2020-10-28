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aksam.com.tr
  • 28 Ekim 2020 Çarşamba 12:00
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Henry Onyekuru'dan Galatasaray'a 'beni alın' mesajı

Henry Onyekuru'dan Galatasaray'a 'beni alın' mesajı

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1,5 sezon kiralık forma giydiği Galatasaray'da büyük izler bırakan Henry Onyekuru, Sarı-Kırmızılı kulübe ‘beni alın' mesajı gönderdi. Bunun üzerine harekete geçen yönetim, Monaco'ya zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.

Yaklaşık 1.5 sezon kiralık olarak Galatasaray formasını giyen ve büyük iz bırakan Henry Onyekuru birkez daha transfer gündeminde. Sezon başında büyük uğraşlara rağmen Monaco'nun bırakmadığı Nijeryalı yıldız, Sarı-Kırmızılılara haber yolladı.

‘BENİ ALIN’ MESAJI GÖNDERDİ

Son dönemde forma şansı bulamayan ve takımda mutsuz olan Onyekuru'nun menajeri aracılığıyla Galatasaray'la temas kurduğu ve "Beni alın" mesajını gönderdiği ortaya çıktı.

STRATEJİ BU KEZ FARKLI OLACAK

Sarı-Kırmızılılar bir kez daha genç futbolcu için harekete geçme kararı aldı ancak yönetim transferde bu kez farklı bir strateji uygulamaya hazırlanıyor.

ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ

Gelecek sezon 'sattığın kadar al' kıskacından kurtulacak olan Galatasaray'ın devre arası Monaco'ya zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapması bekleniyor.

TERİM’İN GÖZDESİ

Geçtiğimiz 2 sezonda kiralık olarak Galatasaray formasını giyen Henry Onyekuru, Fatih Terim'in en çok beğendiği isimlerin başında geliyor.

MONACO’DA KADROYA GİREMİYOR

Monaco’da sezonun ilk bölümünde 11'de şans bulan Henry Onyekuru 3 haftadır kadroya giremiyor.

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