Henry Onyekuru taburcu edildi

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arasında Fransa Ligi takımlarından Monaco'dan kiralanan Onyekuru, transfer görüşmeleri öncesi tatil amacıyla gittiği ülkesi Nijerya'da sıtmaya yakalanmıştı.
Bir süredir İstanbul'daki bir hastanede tedavi gören 22 yaşındaki futbolcu, tüm kan değerleri düzelene kadar evinde istirahat edecek. Bu süre içinde hastanede Onyekuru'nun poliklinik takiplerine devam edilecek.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan'ın transferi için herhangi bir girişimlerinin olmadığını söyledi.
Loris Karius'u Liverpool'a göndermeye hazırlanan Beşiktaş, Silviu Lung'la anlaşmaya vardı.
Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Alanyaspor, Kayserispor'u konuk etti.
Transferin hızlı takımlarından Antalyaspor, Genoa’dan Sinan Gümüş ile anlaşma sağladı.
İtalya basını, Milan’lı Ricardo Rodriguez’in imza atmak için bugün İstanbul’a geleceğini duyurdu.
Şu sıralar hakkında Inter iddiaları oraya atılan Victor Moses için menajer oyunları devreye girdi.