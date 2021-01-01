Henry Onyekuru, Monaco'yu sildi

Monaco’da fazla forma şansı bulamamaktan şikayet eden Nijeryalı oyuncu, ayrılık sinyallerini verdi. Onyekuru ayrıca, dün arkadaşlarıyla maç oynarken bir video paylaştı.
Onyekuru’nun üzerinde PSG forması altında ise Galatasaray eşofmanı vardı. Bu hareket Onyekuru’nun Monaco’yu kafasında bitirdiği şeklinde yorumlandı. Afrika basını, Onyekuru’yu Belçika’dan da isteyen takımlar olduğunu iddia etti.
Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı Arda Turan'a Meksika ekibi Tigres'in talip olduğu iddia edildi.
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Ahmed Kutucu için Beşiktaş'ın da devreye girdiği iddia edildi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın yılbaşı özel programı kapsamında kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yeni yıl nedeniyle mesaj yayımladı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yeni yıl mesajı yayımladı.
PFDK tarafından 5 maç men cezası alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezası, Tahkim Kurulu tarafından 4 maça düşürüldü.