Henry Onyekuru, Monaco'yu sildi

AKŞAM

Adı Galatasaray'la anılan Henry Onyekuru, BBC'nin ‘Inside Africa' programına konuk oldu.

Monaco’da fazla forma şansı bulamamaktan şikayet eden Nijeryalı oyuncu, ayrılık sinyallerini verdi. Onyekuru ayrıca, dün arkadaşlarıyla maç oynarken bir video paylaştı.

Onyekuru’nun üzerinde PSG forması altında ise Galatasaray eşofmanı vardı. Bu hareket Onyekuru’nun Monaco’yu kafasında bitirdiği şeklinde yorumlandı. Afrika basını, Onyekuru’yu Belçika’dan da isteyen takımlar olduğunu iddia etti.

