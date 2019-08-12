Monaco, Henry Onyekuru transferini açıkladı

Monaco'dan yapılan açıklamada, bonservisi Everton'dan alınan Onyekuru ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.
Geçen sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Onyekuru, Sarı-Kırmızılı forma ile 44 maçta 16 gol atıp 6 da asist yapmıştı.
GALATASARAY'A VE EVERTON'A TEŞEKKÜR ETTİ
Instagram hesabından açıklama da yapan Onyekuru, "Bu fırsat için Everton'a teşekkür ediyorum. Ayrıca kariyerimin en yılını geçirdiğim Galatasaray'a da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Fransa Lig 1 ekibi Lille, 25 yaşındaki Portekizli stoper Edgar Miguel Ie'nin Trabzonspor'a transfer olduğunu duyurdu.
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