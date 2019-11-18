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  3. Henry Onyekuru 'Galatasaray'a gideceğim' diyerek 2 Rus ekibini reddetti

Henry Onyekuru 'Galatasaray'a gideceğim' diyerek 2 Rus ekibini reddetti

Henry Onyekuru 'Galatasaray'a gideceğim' diyerek 2 Rus ekibini reddetti

Galatasaray’ın yeniden kadrosuna katmaya çalıştığı Henry Onyekuru, kendisine talip olan 2 Rus ekibi CSKA Moskova ve Lokomotiv Moskova’yı reddetti.

Devre arasında Galatasaray’a dönmeye hazırlanan Onyekuru için Rus kulüpleri de devrede.

CSKA Moskova’nın ardından Lokomotiv Moskova’nın da Onyekuru’ya talip olduğu öğrenildi ancak Nijeryalı yıldız iki teklifi reddetti.

Menaceriyle görüşen Onyekuru’nun, “Galatasaray Monaco ile anlaşırsa hiç düşünmeden eski takımıma dönerim. Rusya’ya gitmek istemiyorum” dediği öğrenildi.

(Fanatik)


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