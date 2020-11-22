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aksam.com.tr
  • 22 Kasım 2020 Pazar 12:51
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Henry Onyekuru Galatasaray'a gelmek istiyor

Henry Onyekuru Galatasaray'a gelmek istiyor

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Fanatik

Monaco'nun bir kez daha Galatasaray'a gitmesine izin vermediği Onyekuru, Fransa'da kaldığına bin pişman... Şu ana kadar sadece 4 maçta 139 dakika forma giyebilen Nijeryalı yıldız, sürekli Sarı-Kırmızılı yöneticiler ve teknik heyetle görüşme halinde; Monaco'ya rest çekmeye hazırlanıyor.

Galatasaray'a geldi, şampiyonluk yaşadı. Bir kez daha geldi, pandemi dönemine kadar takımı zirveye taşıdı. Bir kez daha gelmek istedi, kulübü izin vermedi. Ancak o pes etmedi, gönlü yine Sarı-Kırmızılı renklerle beraber.

Onyekuru, tekrar Galatasaray'ın transfer radarında. Kulübü Monaco'nun transferine onay vermediği 23 yaşındaki kanat oyuncusu, Fransa'da kaldığına bin pişman. Öyle ki şu ana kadar 4 maçta toplam sadece 139 dakika şans bulabildi. Galatasaraylı yöneticilerle ve teknik direktör Fatih Terim'le her fırsatta görüşmelerini sürdüren Onyekuru, geri dönmek için her türlü fedakârlığa hazır. Üstelik bu defa, Monaco'ya da rest çekecek. Süre alamadığı için potansiyelini kullanamadığını ve tecrübe kazanamadığını belirten Nijeryalı yıldız, menajerinden kendisine yardımcı olmasını ve Galatasaray'a transferini bir şekilde sağlamasını talep etti. Onyekuru'nun, "Galatasaray'a dönmeyi çok istiyorum" dediği bildirildi.

Değeri yarı yarıya düştü

Sarı-Kırmızılı kulübe transfer olduktan sonra müthiş bir çıkış yakalayan ve piyasa değerini yükselten Henry Onyekuru, Monaco'da sıkıntılı günler geçirince Premier Lig hayalinden de uzaklaştı. Fransa'da genç yıldızın piyasa değeri 13 milyon Euro seviyelerinden 6.5 milyon Euro'ya kadar düştü. Bu durum, geleceği açısından Onyekuru'yu bir hayli endişelendiriyor.

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Onyekuru Galatasaray için rest çekmeye hazırlanıyor
Onyekuru Galatasaray için rest çekmeye hazırlanıyor

Onyekuru Galatasaray için rest çekmeye hazırlanıyor

Monaco'nun bir kez daha Galatasaray'a gitmesine izin vermediği Onyekuru, Fransa'da kaldığına bin pişman... Şu ana kadar sadece 4 maçta 139 dakika forma giyebilen Nijeryalı yıldız, sürekli Sarı-Kırmızılı yöneticiler ve teknik heyetle görüşme halinde; Monaco'ya rest çekmeye hazırlanıyor.

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