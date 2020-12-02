Henry Onyekuru Galatasaray'a dönüyor

Monaco'da kadro dışı kalan Onyekuru, üçüncü kez Galatasaray'a transfer olmak için gün sayıyor.

Galatasaray, üçüncü Onyekuru dönemi için geri sayımda.

Genç yıldızı daha önce iki kez kiralayan Sarı-Kırmızılılar, üçüncü kiralama operasyonu için oyuncunun menajeri D'Avila'yı İstanbul'a çağırdı. Kulübü Monaco'da kadro dışı kalan 23 yaşındaki kanat oyuncusunun Ocak ayında Fransa'dan ayrılması neredeyse kesinleşmiş durumda. Kısa süre önce Ruslar'dan gelen teklifleri elinin tersiyle iten Onyekuru'nun tek isteği, en iyi dönemlerini geçirdiği Galatasaray'ın formasını bir kez daha giymek. Sezon başındaki anlaşmazlıktan farklı olarak, Monaco'nun da artık bu görüşmeye sıcak baktığı belirtiliyor. D'Avila süreyle ilgili olarak Fransız devini ikna etmeye çalışacak.



Sürecin gayet olumlu ilerlediği, Galatasaray Yönetimi'nin Ocak ayındaki transfere kesin gözüyle baktığı ve teknik patron Fatih Terim'e de müjdeyi ilettiği, gelen haberler arasında.