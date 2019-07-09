Henry Onyekuru, Galatasaray için kendisine gelen teklifleri reddediyor

Yöneticilerden Şükrü Hanedar'ın yıldız oyuncuyu 1 sezon daha kiralamak için Everton'la bir kez daha görüşeceği ortaya çıktı. Onyekuru'nun da Galatasaray'ı çok istediği belirlendi. Bu hafta yapılacak olan görüşmelerden bu kez olumlu bir sonuç çıkması bekleniyor.

Öte yandan Henry Onyekuru için menajeri Guillam Kostet-Barmada'dan çarpıcı sözler geldi. Basında çıkan ''Onyekuru, CSKA Moskova'yı Galatasaray için reddetti'' haberleri hakkında konuşan Guillam Kostet-Barmada, ''CSKA'nın Onyekuru için ciddi bir ilgisi var. CSKA'yı reddettiğimiz haberleri doğru değil. Ancak maalesef daha fazla bir şey söyleyemem.'' cevabını verdi.

ONYEKURU, ŞAMPİYONLAR LİGİ İSTİYOR

Nijeryalı futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayali nedeniyle yeni sezonda da kiralık olarak Galatasaray forması giymek istediği belirtiliyordu. Onyekuru'yu isteyen Rus ekibi CSKA ise gelecek sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

Bonservisi Premier Lig ekibi Everton'da bulunan 22 yaşındaki futbolcu, geçen sezon sarı kırmızılı forma ile 44 maça çıkarken 16 gol ve 6 asist üretmişti.

(Takvim)