Henry Onyekuru, 2 Şubat'taki Kayserispor maçında sahalara dönecek

Monaco'dan Galatasaray'a kiralık olarak gelen Henry Onyekuru, sıtmaya yakalandığı için sarı kırmızılı takımla maçlara çıkamıyor.
Geçtiğimiz günlerde hastaneden taburcu olan Nijeryalı futbolcunun sahalara döneceği tarih netlik kazandı.
20. HAFTA SAHADA
Nijerya'da sıtma hastalığına yakalanan Onyekuru'nun iyileşme süreci beklenenden çabuk oldu. Bireysel çalışmalara başlayan genç yıldızın fiziki açıdan yeterli seviyede olmadığı için Konya'ya götürülmeyeceği öğrenildi.
Ancak, Onyekuru 2 Şubat'ta oynanacak 20. haftadaki Kayserispor maçında sahada olacak.
(Takvim)
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