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aksam.com.tr
  • 21 Ocak 2020 Salı 10:52
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  • 21 Ocak 2020 Salı 10:52

Henry Onyekuru, 2 Şubat'taki Kayserispor maçında sahalara dönecek

Henry Onyekuru, 2 Şubat'taki Kayserispor maçında sahalara dönecek

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Sıtma nedeniyle sahalardan uzak kalan Henry Onyekuru, 2 Şubat'taki Kayserispor maçında sahalara geri dönecek.

Monaco'dan Galatasaray'a kiralık olarak gelen Henry Onyekuru, sıtmaya yakalandığı için sarı kırmızılı takımla maçlara çıkamıyor.

Geçtiğimiz günlerde hastaneden taburcu olan Nijeryalı futbolcunun sahalara döneceği tarih netlik kazandı.

20. HAFTA SAHADA

Nijerya'da sıtma hastalığına yakalanan Onyekuru'nun iyileşme süreci beklenenden çabuk oldu. Bireysel çalışmalara başlayan genç yıldızın fiziki açıdan yeterli seviyede olmadığı için Konya'ya götürülmeyeceği öğrenildi.

Ancak, Onyekuru 2 Şubat'ta oynanacak 20. haftadaki Kayserispor maçında sahada olacak.

(Takvim)

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