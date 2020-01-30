Hem zirve hem krallık yarışı

Trabzon-F.Bahçe derbisi aynı zamanda Süper Lig’de gol krallığı mücadelesi veren iki forvet oyuncusunu da karşı karşıya getirecek. Dev maç Sörloth ve Muriqi’in de düellosuna sahne olacak.

AKŞAM

19’UNCU haftası tamamlanan Süper Lig’de Demir Grup Sivasspor 41 puanla liderlik koltuğundaki yerini korurken, Fenerbahçe 37 puanla ikinci, bir maçı eksik Trabzonspor ise haftayı 35 puanla 4’üncü sırada tamamladı. DG Sivasspor’un Çaykur Rizespor karşısında iki puan kaybetmesiyle birlikte zirve yarışı daha da kızışırken, 20’nci haftada cumartesi günü Trabzon’da oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında galibiyet iki takım için de çok daha önemli bir hale geldi. 3 puanı alan, yarışta bir adım öne geçecek.

SÖRLOTH 15-VEDAT MURİQİ 12

Taraftar desteğini arkasına alacak olan Trabzonspor, bu maçı kazanarak hem ezeli rakipleriyle puan farkını açmayı hem de zirve ile aradaki puan farkını eritmeyi arzuluyor. Bu karşılaşma, Süper Lig’de gol krallığı mücadelesi veren iki forvet oyuncusunu da karşı karşıya getirecek. Bordo-Mavili takımda 15 golle ligin en golcü oyuncusu konumunda bulunan Alexander Sörloth ile 12 gol atan F.Bahçeli Vedat Muriqi, bu karşılaşmada yine en büyük gol silahları olacak, hem de krallık yarışını sürdürecek.

O ATTI F.BAHÇE HİÇ KAYBETMEDİ

Sezon başında Crystal Palace’dan kiralanan Alexander Sörloth, Trabzonspor formasıyla çıktığı son 7 lig maçında 9 kez fileleri havalandırdı. Bordo-Mavili taraftarların sevgilisi haline gelen Kuzey’in Kralı, bu sezon tüm kulvarlarda 18 kez ağları sarsarak kendi kariyer rekorunu da kırdı. Çaykur Rize’den yaz transfer döneminde F.Bahçe’ye gelen Vedat Muriqi de son 6 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe, ligin geride kalan haftalarında Vedat’ın gol attığı karşılaşmaların hepsini kazandı