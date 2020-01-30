  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 30 Ocak 2020 Perşembe 08:00
  • |
  • 30 Ocak 2020 Perşembe 08:00

Hem zirve hem krallık yarışı

Hem zirve hem krallık yarışı

Paylaş

Trabzon-F.Bahçe derbisi aynı zamanda Süper Lig’de gol krallığı mücadelesi veren iki forvet oyuncusunu da karşı karşıya getirecek. Dev maç Sörloth ve Muriqi’in de düellosuna sahne olacak.

AKŞAM

19’UNCU haftası tamamlanan Süper Lig’de Demir Grup Sivasspor 41 puanla liderlik koltuğundaki yerini korurken, Fenerbahçe 37 puanla ikinci, bir maçı eksik Trabzonspor ise haftayı 35 puanla 4’üncü sırada tamamladı. DG Sivasspor’un Çaykur Rizespor karşısında iki puan kaybetmesiyle birlikte zirve yarışı daha da kızışırken, 20’nci haftada cumartesi günü Trabzon’da oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında galibiyet iki takım için de çok daha önemli bir hale geldi. 3 puanı alan, yarışta bir adım öne geçecek.

SÖRLOTH 15-VEDAT MURİQİ 12

Taraftar desteğini arkasına alacak olan Trabzonspor, bu maçı kazanarak hem ezeli rakipleriyle puan farkını açmayı hem de zirve ile aradaki puan farkını eritmeyi arzuluyor. Bu karşılaşma, Süper Lig’de gol krallığı mücadelesi veren iki forvet oyuncusunu da karşı karşıya getirecek. Bordo-Mavili takımda 15 golle ligin en golcü oyuncusu konumunda bulunan Alexander Sörloth ile 12 gol atan F.Bahçeli Vedat Muriqi, bu karşılaşmada yine en büyük gol silahları olacak, hem de krallık yarışını sürdürecek.

O ATTI F.BAHÇE HİÇ KAYBETMEDİ

Sezon başında Crystal Palace’dan kiralanan Alexander Sörloth, Trabzonspor formasıyla çıktığı son 7 lig maçında 9 kez fileleri havalandırdı. Bordo-Mavili taraftarların sevgilisi haline gelen Kuzey’in Kralı, bu sezon tüm kulvarlarda 18 kez ağları sarsarak kendi kariyer rekorunu da kırdı. Çaykur Rize’den yaz transfer döneminde F.Bahçe’ye gelen Vedat Muriqi de son 6 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe, ligin geride kalan haftalarında Vedat’ın gol attığı karşılaşmaların hepsini kazandı

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

5. kez Ali Palabıyık

title

Gainetti zorlanacak

title

Şubatta evinde

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Taraftara Seslendi

SPOR GÜNDEMİ

Hem zirve hem krallık yarışı
Hem zirve hem krallık yarışı

Hem zirve hem krallık yarışı

Trabzon-F.Bahçe derbisi aynı zamanda Süper Lig’de gol krallığı mücadelesi veren iki forvet oyuncusunu da karşı karşıya getirecek. Dev maç Sörloth ve Muriqi’in de düellosuna sahne olacak.

5. kez Ali Palabıyık
5. kez Ali Palabıyık

5. kez Ali Palabıyık

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisine Ali Palabıyık atandı... Palabıyık iki takımın 4 maçını yönetti, 3’ü berabere bitti, 1’ini F.Bahçe kazandı.

19.03'te 10 numara buluşma
19.03'te 10 numara buluşma

19.03'te 10 numara buluşma

Abdullah Avcı’nın mukavelesi en sonunda dün feshedildi. Bu açıklamanın ardından 1.5 yıllık Sergen Yalçın dönemi de resmen başladı. Bugün saat 19.03’te imza töreni olacak. Taraftarlar da efsaneyi canlı izleyecek.

Şubatta evinde
Şubatta evinde

Şubatta evinde

ASLAN, ligde oynayacağı 5 müsabakada İstanbul dışına çıkmayacak.

NBA'de Malatya ve Elazığ'a dua
NBA'de Malatya ve Elazığ'a dua

NBA'de Malatya ve Elazığ'a dua

NBA’de Cleveland Cavaliers ile New Orleans Pelicans takımları arasında oynanan maçta Elazığ ve çevre şehirlerde de hissedilen deprem için destek geldi.

Aslan'da Diagne sürprizi
Aslan'da Diagne sürprizi

Aslan'da Diagne sürprizi

G.Saray’da Falcao’nun yaşadığı sakatlıklar ve Andone’un dönüşünde nasıl bir performans göstereceği, soru işaretleri yarattı. Brugge’ün, dün Aslan’a yaptığı teklif sonrası Senegalli için kapılar açılmış olabilir!

'Adil Rami'yi istemiyoruz'
'Adil Rami'yi istemiyoruz'

'Adil Rami'yi istemiyoruz'

FENERBAHÇE’DE istenmeyen adamların başında gelen Adil Rami’ye İngiltere’den de kötü haber geldi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.