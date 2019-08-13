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aksam.com.tr
  • 13 Ağustos 2019 Salı 10:59
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  • 13 Ağustos 2019 Salı 11:04

Hem Yusuf hem Onazi'nin yerine Kanga

Hem Yusuf hem Onazi'nin yerine Kanga

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10 ve 6 numara pozisyonlarında oynayabilen Guelor Kanga için Sparta Prag ile masaya oturulacağı belirtiliyor. Tecrübeli oyuncu hem Yusuf, hem Onazi’nin boşluğunu doldurabilir.

Forvet transferi için girişimlerini sürdüren Trabzonspor'un yeni bir hamle yapabileceği belirtiliyor. Yusuf Yazıcı'nın Lille'e gitmesinin ardından bu bölgede sıkıntı yaşanabileceğinin sinyallerinin gelmesi sonrası yönetimin hamle kararı aldığı öne sürüldü. Teknik direktör Ünal Karaman'ın '6 numara' da oynayabilecek bir '10 numara' istediği, bu doğrultuda Guelor Kanga'nın ismini verdiği belirtildi. Sparta Prag ile oynanan ilk maçta bordo-mavili takıma gol atan Kanga'nın iki bölgede de etkili oyunu nedeniyle listeye girdiği dile getirildi.

BİR YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Kanga ilk karşılaşmada son derece etkili bir performans sergilemiş ve herkesin dikkatini çekmişti. Karaman'ın bu sürpriz isteği sonrasında Karadeniz ekibinin kurmaylarının Sparta Prag ile perşembe günü Trabzon'da oynanacak maçta Çekya ekibi ile Kanga için resmi pazarlıkları yapacağı belirtildi. Prag'ın elenmesinin Kanga'nın transferini kolaylaştırıcı etken olacağı belirtilirken, Trabzonspor'un bu transferi yakın bir zamanda noktalamayı amaçladığı ve buna göre hazırlık yaptığı ifade edildi. 28 yaşındaki Gabonlu yıldızın 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

(Fotomaç)

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