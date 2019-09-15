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  3. Hem 3 puan, hem 2 kırmızı! Zorlu fikstür...

Hem 3 puan, hem 2 kırmızı! Zorlu fikstür...

Hem 3 puan, hem 2 kırmızı! Zorlu fikstür...

Beşiktaş, Gazişehir deplasmanında 3 puanın yanı sıra Elneny ve Vida’yı da kaybetti. Fikstür ise zorlu!

AKŞAM

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gazişehir deplasmanında alınan yenilgiden sonranda her anlamda yıkıldı. Penaltı pozisyonunda direkt kırmızı kart gören Vida’nın 2 maç cezalı olması bekleniyor. Beşiktaş, önümüzdeki hafta Başakşehir’i ağırlayacak. Sonrasında Trabzonspor deplasmanına çıkılacak. Elneny ise daha sert bir müdahale yaptığı için cezası artabilir. Kartal; Başakşehir ve Trabzonspor karşılaşmalarının ardından Alanyaspor’u konuk edecek. Beşiktaş’ta dün alınan ağır yenilginin ardından büyük yaptırımların da gelmesi bekleniyor. Bazı futbolculara ekstra ceza verilebileceği kaydedildi. Güven Yalçın oyundan alınırken tepki olarak tribünleri alkışladı. Oyuna sonradan giren Umut Nayir ve Atiba’nın attığı goller skor tabelasını değiştirdi ama puan almaya yetmedi. Kartal, Gazişehir deplasmanında bütün problemleri yaşadı.

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