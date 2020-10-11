Hellas Verona Koray'ın korona olduğunu açıkladı

Serie A'da forma giyen Koray Günter'in corona virüs testi pozitif çıktı.
Hellas Verona kulübünden yapılan açıklamada, mevcut protokol dahilinde yapılan test sonrası oyuncunun testinin pozitif çıktığı belirtildi. Koray Günter'in karantinaya girdiği belirtilirken takımda başka pozitif teste rastlanmadığı da duyuruldu.
Fenerbahçe'de taraftarın büyük beklentisi bulunan ve geleceğin yıldızı olarak lanse edilen Ömer Faruk Beyaz konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde kaptanlık pazubandı da takan 17'lik yıldız adayından kötü haber geldi. İşte detaylar...
UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım 3. maçında Rusya ile deplasmanda karşılaşacak. Rusya maçıyla çıkışa geçmeyi hedefleyen A Milli Takımımızın maçı bugün 21:45'te oynanacak.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ekonomik olarak büyük sıkıntı içerisinde bulunan kulüp için kişisel olarak yarattığı kaynakla Siyah-Beyazlılar'ı mali olarak adeta hayata bağladı. Başkan, son olarak oyunculardan borçsuzluk kağıdı alıp UEFA'ya gönderebilmek için 130 milyon TL'lik destek verdi. 1 yıllık süreçte Çebi'nin kulübe sağladığı kaynak, 300 milyon TL'yi buldu.
Transfer sezonunda bir türlü beklenen orta saha takviyesini yapamayan Galatasaray'da taraftarı üzecek bir açıklama Romanya'dan geldi.
Avrupa'nın ardından Süper Lig'de de başarısız sonuçlar alan Siyah-Beyazlılar'da devreye teknik direktör Sergen Yalçın girdi. Tecrübeli hoca dünkü idman öncesinde futbolcularını, "Böyle devam edersek ligin 10.haftasını göremeyiz! Ben buna müsaade etmem" sözleriyle uyardı.
Serie A ekiplerinden Hellas Verona, Koray Günter'in corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.