Hellas Verona Koray'ın korona olduğunu açıkladı

Fenerbahçe'de taraftarın büyük beklentisi bulunan ve geleceğin yıldızı olarak lanse edilen Ömer Faruk Beyaz konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde kaptanlık pazubandı da takan 17'lik yıldız adayından kötü haber geldi. İşte detaylar...

Ahmet Nur Çebi'den Beşiktaş'a 300 milyon TL

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ekonomik olarak büyük sıkıntı içerisinde bulunan kulüp için kişisel olarak yarattığı kaynakla Siyah-Beyazlılar'ı mali olarak adeta hayata bağladı. Başkan, son olarak oyunculardan borçsuzluk kağıdı alıp UEFA'ya gönderebilmek için 130 milyon TL'lik destek verdi. 1 yıllık süreçte Çebi'nin kulübe sağladığı kaynak, 300 milyon TL'yi buldu.