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aksam.com.tr
  • 16 Mayıs 2020 Cumartesi 15:29
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  • 16 Mayıs 2020 Cumartesi 15:29

Helikopter kazasında yaşamını yitiren Kobe Bryant'ın otopsi raporu açıklandı

Helikopter kazasında yaşamını yitiren Kobe Bryant'ın otopsi raporu açıklandı

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Geçtiğimiz ocak ayında kızı Gianna Bryant ve 7 kişiyle birlikte geçirdiği helikopter kazası nedeniyle hayatını kaybeden Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) ve dünya basketbolunun efsane isimlerinden Kobe Bryant'ın otopsi raporu açıklandı.

Tüm dünyayı yasa boğan kazada hayatını kaybedenlerin otopsi raporu açıklandı.

KIRIK KEMİKLER, PARÇALANMIŞ VÜCUTLAR

Los Angeles Eyaleti Tıp Muhayenehanesi Koroner Bürosu tarafından paylaşılan raporda kırık kemikler, parçalanmış vücutlar ve yanan elbiselerdeki uçak yakıtı kokusuyla ilgili çarpıcı ifadeler yer aldı.

Kobe Bryant'ın vücudunun tamamen yandığı ve ancak parmak izlerinden tespit edilebildiği belirtildi.

Ayrıca Kobe Bryant'ın vücudunda dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ve narkolepsi tedavisinde kullanılan metilfenidat ilacı bulunduğu vurgulandı.

Sağ omzunda eşi Vanessa'nın isminin yazdığı bir taç dövmesi olduğu, sağ kolunda da 4 kızının üçünün (Bianka, Natalia, Gianna) adının yazdığı ifade edildi.

Raporda helikopterin pilotu Ara Zobayan'ın da vücudunda alkol ve uyuşturucuya rastlanmadığı belirtildi.

184 MİL HIZLA DAĞA ÇARPTI

Rapora göre Kobe Bryant ve arkadaşlarını taşıyan Ara George Zobayan yönetimindeki Sikorsky S-76B helikopter sabah saat 9.06'da Kaliforniya Orange County'deki John Wayne Havalimanı'ndan kalktı.

Bin Oaks'taki Mamba Akademisi'nde bir gençlik basketbol maçına giden helikopter saat 10 civarında saatte 184 mil (296 km) hızla dağa çarptı.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu üyesi Jennifer Homendy kazanın ardından düzenlediği basın toplantısında helikopterde TAWS sistemi (Arazi Önleme ve Uyarı Sistemi) bulunmadığını açıklamıştı.

Motor arızası ve mekanik sorunların tespit edilemediği kazayla ilgili Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu'nun soruşturması devam ediyor.

(Hürriyet)

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