Helal sana Mane

AKŞAM
VODAFONE Park’ta oynanan UEFA Süper Kupası Finali’nde penaltılarda devirdikleri Liverpool’a 2 gol atan Mane, sahanın içi gibi saha dışının da yıldızı oldu. Uzatmaların da 2-2 tamamlanmasıyla formasını kimseye vermek istemeyen Mane, kulübenin önünde bekleyen top toplayıcı gördü, yanına çağırdı. Şaşkınlığa uğrayan çocuk, forma mutluluğuyla Mane’ye sarıldı. Senegalli oyuncunun tebessüm ettiği anlar ise sosyal medyada büyük beğeni topladı. Senegalli futbolcu, birçok ülkeye bağış ve yardımlarını da esirgemiyor.
Zanka'nın yanına kaliteli bir stoper arayışında olan Fenerbahçe, Sevilla’da forma giyen Kjaer ve Nottingham Forestli Yohan Benalouane transferlerinde ilerleme kaydedemeyince rotasını Manchester United’ın Arjantinli savunmacısı Marcos Rojo’ya çevirdi.
Chelsea’ye attığı 2 golün ardından formasını değişmeyen Mane, top toplayıcı çocuğa dayanamadı, ona hediye etti.
Galatasaray ile de adı anılan Kolombiyalı orta saha oyuncusu Gustavo Cuellar, 8 milyon euro bonservis karşılığı Bologna'ya transfer olmak üzere...
KADROYA bir santrfor takviyesi yapacak Siyah-Beyazlılar, Aston Villa’nın Fildişili forveti Jonathan Kodjia’yı gündemine aldı.
L’Equipe gazetesi, Fransız kulübünün Kolombiyalı golcüye 3 yıllık sözleşme uzatma teklifinde bulunduğunu iddia etti. İstanbul’a gelen menajer Ahmet Bulut ise, “Falcao bu hafta oynar. Transfer haftaya netleşir” dedi.
ABDULLAH AVCI: İstediğiniz oyuncularla çalışmak avantajtır, elinizdeki oyunculardan verim alabilmek ise meziyettir. Bu işte takım uyumunu yaratmak çok önemli.
Bologna’dan Paraguaylı golcü Federico Santander için temaslar başladı. Geçen sezon 6.5 milyon euroya alınan 28 yaşındaki santrforun, Fener’e kiralık olarak gelebileceği aktarıldı.