Helal sana Mane

Chelsea’ye attığı 2 golün ardından formasını değişmeyen Mane, top toplayıcı çocuğa dayanamadı, ona hediye etti.

AKŞAM

VODAFONE Park’ta oynanan UEFA Süper Kupası Finali’nde penaltılarda devirdikleri Liverpool’a 2 gol atan Mane, sahanın içi gibi saha dışının da yıldızı oldu. Uzatmaların da 2-2 tamamlanmasıyla formasını kimseye vermek istemeyen Mane, kulübenin önünde bekleyen top toplayıcı gördü, yanına çağırdı. Şaşkınlığa uğrayan çocuk, forma mutluluğuyla Mane’ye sarıldı. Senegalli oyuncunun tebessüm ettiği anlar ise sosyal medyada büyük beğeni topladı. Senegalli futbolcu, birçok ülkeye bağış ve yardımlarını da esirgemiyor.