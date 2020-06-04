Hekimoğlu Trabzon'un yardımcı antrenör ve masöründe koronavirüs tespit edildi

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, bugün kentteki özel bir hastanede teknik ekip ve çalışanlara Kovid-19 tanı testi uygulandığı belirtildi.
Sporcuların testlerinin sonucunda herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığı vurgulanan açıklamada, "Fakat kulüp yardımcı antrenörümüz ve masörümüzün test sonuçları pozitif çıkmıştır. Genel durumları gayet iyi olmakla birlikte tedavilerine başlanmıştır. Kulüp sağlık kurulumuzca durumları yakından takip edilmektedir." ifadesine yer verildi.
Sporcu, teknik heyet ve personelin Kovid-19 testlerinin hastanede yapılmasının ardından tesislere girişlerinin sağlandığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Tesislerimizde her türlü temizlik ve ilaçlama çalışmaları yapılmış olup, gerekli medikal ürünler temin edilerek olası aksiliklere karşı üst düzey önlemler alınmıştır. Kulübümüz, pandemi süreci başladığından bu yana büyük bir disiplin ve hassasiyet içerisinde süreci yönetmiş olup, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan bütün imkanlarını seferber etmiştir. Bundan sonraki dönemde de aynı disiplin ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürecektir."
Öte yandan, Trabzonspor Kulübü de geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Bordo-mavili takımın sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Hekimoğlu Futbol Kulübü yardımcı antrenör ve masörüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." denildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Liglerin akıbetiyle ilgili konuşan Özdemir, UEFA'nın Trabzonspor'a verdiği cezaya da değindi.
Koronavirüs salgını sebebiyle birçok branşta küçülmeye gidecek olan Fenerbahçe'de taraftarları çok üzecek bir ayrılık gerçekleşti. Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli oyuncusu Kostas Sloukas, eski kulübü Olympiakos ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, 1860 Münih'ten Efkan Bekiroğlu'nu kadrosuna kattı.
Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada erkek voleybol takımı başantrenörü Mariusz Sordyl ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sordyl, 1,5 yıldır Sarı-Lacivertli takımın başındaydı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, üst klasman hakemlerinin yarın TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacağını duyurdu.
İngiltere Premier Lig ekibi Southampton, İrlandalı forvet Shane Long'un sözleşmesini 2 yıl uzattı.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle mart ayında askıya alınan NBA, 31 Temmuz'da 22 takımla geri dönecek.