Hekimoğlu Trabzon-GMG Kırklarelispor maçı kar yağışı nedeniyle ertelendi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon ile GMG Kırklarelispor arasında oynanması gereken 22. hafta maçı ertelendi.
Vakfıkebir İlçe Stadı'nın saha zemininde yapılan kar temizleme çalışmaları hava şartları nedeniyle olumlu sonuç vermedi. Saat 13.00'te başlaması gereken karşılaşma ileri bir tarihte oynanacak.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Koç, Ahmet Ağaoğlu ve Mustafa Cengiz’e çok sert cevap verdi.
Galatasaray’da sezon sonunda erken seçim kararı alınmasına kesin gözüyle bakılırken konuyla ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Fatih Terim’e yakın çevresi ‘ilk seçimde aday ol’ teklifi yaparken tecrübeli teknik adamın bu teklifi kabul ettiği öne sürüldü.
Çaykur Rizespor Kulübü, Hırvat defans oyuncusu Dario Melnjak'ın sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı.
Tamamen yenilenen ve uluslararası yarışlara ev sahipliği yapacak özelliklere kavuşan tesisi, Erdoğan açacak.
Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren Trabzonspor, 21. hafta maçında zorlu Gençlerbirliği deplasmanına çıkıyor.
Beşiktaş, Süper Lig’in 21. hafta mücadelesinde Gaziantep FK’yı konuk ediyor.
Ulusal Taşımacılık Güvenlik Kurulu'na (NTSB) göre, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın, kızı Gianna'nın ve diğer yedi kişinin ölümüne sebep olan helikopterde, motor arızasına ilişkin herhangi bir kanıt bulunmadığı belirtildi.