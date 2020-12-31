Hekimoğlu Trabzon'da Batuhan Karadeniz durdurulamıyor! 17 maçta 12 gol oldu

Şu ana kadar 12 farklı takımda oynayan, arada kulüpsüz dönemler de geçiren Karadeniz son olarak sezon başında Tuzlaspor'dan Hekimoğlu Trabzon'a transfer olmuştu.
17 MAÇTA 12 GOL
Beşiktaş 'ın eski yıldızı Batuhan Karadeniz son takımı Hekimoğlu Trabzon'da müthiş bir performans gösteriyor. Batuhan yeni takımında sezon başından beri toplamda 17 maçta tam 12 gollük katkı sağladı. Batuhan 2. Lig'deki 15 maçında 9 gol, 1 asist yaparken Türkiye Kupası'nda da 2 maçta 3 gol kaydetti.
DÜNKÜ MAÇTA DA 2 GOL ATTI
Golcü oyuncu sonra olarak dün oynanan Ergene Velimeşe maçında 2 golle takımının 5-0 galibiyetine büyük katkı sağladı.
29 yaşında olan Batuhan Süper Lig dışında forma giydiği neredeyse bütün takımlarda başarılı bir grafik çizdi. Batuhan'dan büyük katkı alan Hekimoğlu Trabzon şu an 2. Lig'in 2. sırasında yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerin hedefinde Erol Bulut'un Alanyaspor'dan eski öğrencileri Caulker ve Bakasetas bulunuyor. Sarı-lacivertliler bu iki futbolcuyu sezon başı da kadrosuna katmak istemişti.
Sezon başında tam 18 futbolcu kadrosuna katan Fenerbahçe, devre arasında da stoper ve kanat takviyesi yapmak için kolları sıvadı. Sarı-Lacivertlilerin savunma için takip ettiği isimlerden biri de PAOK'ta forma giyen, Pelkas'ın eski takım arkadaşı Giannis Michailidis. 20 yaşındaki stoper, sol ayaklı olması ve soğukkanlı yapısıyla dikkat çekiyor. Yunan ekibiyle bonservis pazarlıkları sürerken transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu gelen bilgiler arasında.
Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'ü St.Etienne takibe aldı. Ömür de yaz transfer döneminde Fransa'nın yolunu tutacak.
Masada Costa, Hulk ve Jese Rodriguez gibi bonservissiz isimlerin yanında Bakasetas ve Visca gibi ligin ustaları var. Sürpriz isimlerle de görüşülüyor.
Koronavirüs pandemisi döneminde Fenerbahçe'den maaşını alamadığı için sözleşmesini tek taraflı fesheden ve konuyu FIFA'ya taşıyıp 7.5 milyon euro tazminat almaya hak kazanan Max Kruse'nin Sarı-Lacivertlilerle anlaştığı rakam ortaya çıktı. Buna göre Fenerbahçe, Alman futbolcuya 3,75 milyon euro ödeyecek.
Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Göztepe, transfer harekatına başladı.