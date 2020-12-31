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aksam.com.tr
  • 31 Aralık 2020 Perşembe 10:02
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Hekimoğlu Trabzon'da Batuhan Karadeniz durdurulamıyor! 17 maçta 12 gol oldu

Hekimoğlu Trabzon'da Batuhan Karadeniz durdurulamıyor! 17 maçta 12 gol oldu

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Kariyerini 2. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon'da sürdüren Batuhan Karadeniz, gollerini sıralamaya devam ediyor. Golcü futbolcu, sezon başından beri çıktığı 17 maçta 12 gol atmayı başardı.

Şu ana kadar 12 farklı takımda oynayan, arada kulüpsüz dönemler de geçiren Karadeniz son olarak sezon başında Tuzlaspor'dan Hekimoğlu Trabzon'a transfer olmuştu.

17 MAÇTA 12 GOL

Beşiktaş 'ın eski yıldızı Batuhan Karadeniz son takımı Hekimoğlu Trabzon'da müthiş bir performans gösteriyor. Batuhan yeni takımında sezon başından beri toplamda 17 maçta tam 12 gollük katkı sağladı. Batuhan 2. Lig'deki 15 maçında 9 gol, 1 asist yaparken Türkiye Kupası'nda da 2 maçta 3 gol kaydetti.

DÜNKÜ MAÇTA DA 2 GOL ATTI

Golcü oyuncu sonra olarak dün oynanan Ergene Velimeşe maçında 2 golle takımının 5-0 galibiyetine büyük katkı sağladı.

29 yaşında olan Batuhan Süper Lig dışında forma giydiği neredeyse bütün takımlarda başarılı bir grafik çizdi. Batuhan'dan büyük katkı alan Hekimoğlu Trabzon şu an 2. Lig'in 2. sırasında yer alıyor.

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