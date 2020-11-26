Hekimoğlu Trabzon, Kayserispor'u kupadan eledi! Batuhan Karadeniz'den hat-trick

Ağaoğlu oyuncu satışından elde ettikleri geliri açıkladı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Üretim önemli. Altyapı önemli. Geliştirerek satmak da aynı ölçüde. Bunları yapabiliriz biz. Biz yapabiliyorsak herkes çok daha iyisini yapabilir. Kabuğumuza çekilmemiz lazım. Kendi dinamiklerimizi efektif olarak kullanmamız lazım. Benim kulübümün ekonomisini, geliştirdiğimiz oyuncular yukarı çıkardı. Projelerle geliyoruz, proje belli; alacaksın, yetiştireceksin, satacaksın. Çok açık ve net. Bir A4 kağıdına sığıyor ekonomimiz” dedi.