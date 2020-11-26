  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 26 Kasım 2020 Perşembe 20:18
  • |
  • Son Güncelleme:

Hekimoğlu Trabzon, Kayserispor'u kupadan eledi! Batuhan Karadeniz'den hat-trick

Hekimoğlu Trabzon, Kayserispor'u kupadan eledi! Batuhan Karadeniz'den hat-trick

Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Misli.com 2. Lig takımlarından Hekimoğlu Trabzon, normal ve uzatma süresi 3-3 biten maçta penaltı atışlarında Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor'a 4-3 üstünlük kurarak adını 5. tura yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Hes Kablo Kayserispor, konuk ettiği Hekimoğlu Trabzon’a 3-3 biten 90 dakikanın ardından penaltı atışları sonucunda elenerek kupaya veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada kullanılan sol kanattan kullanılan köşe atışında arka direkte Batuh Karadeniz’in vuruşunda top filelere gitti. 0-1

12. dakikada kullanılan köşe atışında ceza sahası içerisinde kafayla tamamlayan Kvrzic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

23. dakikada Kvrzic topu ceza sahası içerisinde müsait durumdaki Alibec’le buluşturdu. Alibec’in düzelterek yaptığı vuruşta kaleci Batuhan meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi.

24. dakikada defansın arkasına atılan topla kaleci ile karşı karşıya kalan Batuhan Karadeniz topu kaleci İsmail’in üzerinden aşırttı. Kaleye giden topa savunma müdahale edemeyince konuk ekip öne geçti. 1-2

34. dakikada Hasan Hüseyin’in ceza sahası içerisinde topa elle dokunması sonucu kazanılan penaltı atışında meşin yuvarlağın gerisine geçen Batuhan Karadeniz, kendisinin ve takımının 3. golünü kaydetti. 1-3

61. dakikada Kvrzic’in sağ çaprazdan vuruşunda kaleciden dönen topu Emre Demir tamamladı. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

83. dakikada Hasan Hüseyin’in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kvrzic, önünü boşaltarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-3

85. dakikada sağ kanattan yapılan ortada arka direkte topla buluşan Kanga, takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 3-3

PENALTILAR

Ev sahibi Hes Kablo Kayserispor'da Hasan Hüseyin Acar, Kvrzic, Kolovetsios penaltı vuruşlarını gole çevirirken, Kanga ile Lopes ise penaltı atışından faydalanamadı.

Hekimoğlu Trabzon'da ise Burhan Eşer, Can Erdem, İsmail Haktan Odabaşı, Uğur Kuru topu filelerle buluşturdu.

Hekimoğlu Trabzon penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük sağlayarak 5. tura yükseldi.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Yiğit Arslan xx, Yusuf Bozdoğan xx, Kemal Mavi

Hes Kablo Kayserispor: İsmail x, Hasan Hüseyin x, Oğuzhan x, Muğdat x, Emre Demir x (Eray dk. 104 ?), Kvrzic xxx, Adem x (Kolovetsios dk. 46 x), Ahmet x (Lopes dk. 46 x), Emirhan x (Aziz Behich dk. 46 x), Alibec x (Kanga dk. 42 x), Ackah x (Attamah dk. 86 x)

Yedekler: Doğan, Abdulkadir, Okan, Talha

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Hekimoğlu Trabzon: Batuhan Şen x, Miraç x, Sezer x, Berkay x (İsmail dk. 73 x), Caner xx (Burhan dk. 97 x), Ender xx, Serkan x (Uğur dk. 64 x), Onur x, Bahadır xx, Oğuz x (Samet dk. 46 x), Batuhan Karadeniz xxx (Can dk. 64 x)

Yedekler: Azat, Cihat, Yasin, Mustafa, Bahadır

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Kvrzic (dk. 12 ve 83), Kanga (dk. 85) (Hes Kablo Kayserispor), Batuhan Karadeniz (dk. 10, 24 ve 34 pen) (Hekimoğlu Trabzon)

Sarı Kartlar: Hasan Hüseyin, Lopes, Oğuzhan (Hes Kablo Kayerispor), Serkan, Miraç, Ender (Hekimoğlu Trabzon)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

İlk 11'ler belli oldu! Sivasspor gruptaki en kritik maçına çıkıyor
İlk 11'ler belli oldu! Sivasspor gruptaki en kritik maçına çıkıyor

İlk 11'ler belli oldu! Sivasspor gruptaki en kritik maçına çıkıyor

Şenol Güneş'ten çok tartışılacak yeni yabancı tavsiyesi
Şenol Güneş'ten çok tartışılacak yeni yabancı tavsiyesi

Şenol Güneş'ten çok tartışılacak yeni yabancı tavsiyesi

Hekimoğlu Trabzon, Kayserispor'u kupadan eledi! Batuhan Karadeniz'den hat-trick
Hekimoğlu Trabzon, Kayserispor'u kupadan eledi! Batuhan Karadeniz'den hat-trick

Hekimoğlu Trabzon, Kayserispor'u kupadan eledi! Batuhan Karadeniz'den hat-trick

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

F.Bahçe'yle ilgili iddialı sözler: Yıkacağız
F.Bahçe'yle ilgili iddialı sözler: Yıkacağız

F.Bahçe'yle ilgili iddialı sözler: Yıkacağız

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nun tamamlanmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Lider Alanyaspor'da 2 yıllık sürpriz imza
Lider Alanyaspor'da 2 yıllık sürpriz imza

Lider Alanyaspor'da 2 yıllık sürpriz imza

Aytemiz Alanyaspor, 33 yaşındaki Portekizli kaleci Jose Marafona'nın sözleşmesini yeniledi.

G.Saray'ın gelir kaybı dudak uçuklattı
G.Saray'ın gelir kaybı dudak uçuklattı

G.Saray'ın gelir kaybı dudak uçuklattı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, koronavirüs salgınının ekonomik yönden etkilerine dikkat çekerken, "Bizim pandemi nedeniyle yaşadığımız gelir kaybı 60 milyon Euro civarında oldu" dedi.

Diego Maradona dünya basınında
Diego Maradona dünya basınında

Diego Maradona dünya basınında

Dün vefat haberi duyurulan Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona milyonları yasa boğarken, dünya basını ise efsaneyi manşetlere taşıdı. Fotoğraflar: Mustafa Taha

Trabzonspor'un Ankaragücü maçı kadrosu açıklandı! 5 eksik
Trabzonspor'un Ankaragücü maçı kadrosu açıklandı! 5 eksik

Trabzonspor'un Ankaragücü maçı kadrosu açıklandı! 5 eksik

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maç için Ankara'ya gitti.

Ağaoğlu oyuncu satışından elde ettikleri geliri açıkladı
Ağaoğlu oyuncu satışından elde ettikleri geliri açıkladı

Ağaoğlu oyuncu satışından elde ettikleri geliri açıkladı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Üretim önemli. Altyapı önemli. Geliştirerek satmak da aynı ölçüde. Bunları yapabiliriz biz. Biz yapabiliyorsak herkes çok daha iyisini yapabilir. Kabuğumuza çekilmemiz lazım. Kendi dinamiklerimizi efektif olarak kullanmamız lazım. Benim kulübümün ekonomisini, geliştirdiğimiz oyuncular yukarı çıkardı. Projelerle geliyoruz, proje belli; alacaksın, yetiştireceksin, satacaksın. Çok açık ve net. Bir A4 kağıdına sığıyor ekonomimiz” dedi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.