Hedefteki isim Longstaff

Sarı-Lacivertli kulüp, ingiliz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda biten genç yıldıza kancayı taktı... Fenerbahçe, Newcastle United'ın 20 yaşındaki orta sahası Matthew Longstaff'la ilgileniyor. Sarı-Lacivertliler'in bu transfer hareketi İngiliz basını tarafından da doğrulandı.

AKŞAM

Fenerbahçe kurtuluşu gençlerde buldu… Daha önce Eljif Elmas’ı 180 bin euroya alıp iki sene sonra 16 milyon euroya satan Sarı-Lacivertliler yine böyle bir hamle yapmak için harekete geçti… Avrupa’daki genç, gelecek vaat eden ve aynı zamanda bonservisi olmayan oyuncu arayan Fenerbahçe, istediği isimlerden birini İngiltere’de buldu. Sarı-Kanarya’nın hedefindeki o isim; Newcastle United’la sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Matthew Longstaff…

FENERBAHÇE’YE ÜCRETSİZ KAPTIRACAK

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre; Fenerbahçe, Longstaff’ı gündemine aldı… https://newcastletoons.com, haberin içeriğinde ’Newcastle United, yükselen değerlerinden birini Fenerbahçe’ye kaptırmak üzere. Takımın en iyi yeteneklerinden biri ve Avrupa’da dikkat çekiyor. Newcastle eğer genç yeteneğini ücretsiz olarak Fenerbahçe’ye kaptırmak istemiyorsa hızlı hareket etmeli. Genç Matty’ye yoğun ilgi var’ ifadelerine yer verdi.

PARLAT SAT PARA KAZAN

Bu sezon başında A takıma yükselen 20 yaşındaki önlibero şu ana kadar Siyah-Beyazlı forma ile12 maça çıktı ve 3 kez ağları sarstı. Genç oyuncunun geleceği, kulüp Suudi bir iş adamına satıldığı için belirsiz. Bu fırsattan yararlanmak isteyen F.Bahçe de Matt’yi kadrosuna katıp aynı Eljif’te olduğu gibi parlatıp satmak ve kulübe uzun vadede gelir kazandırmak istiyor. F.Bahçe’nin listesinde böyle birkaç ismin daha bulunduğu belirtildi.