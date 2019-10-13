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  3. Hedefimiz zafer! Fransa-Türkiye muhtemel 11'ler

Hedefimiz zafer! Fransa-Türkiye muhtemel 11'ler

Hedefimiz zafer! Fransa-Türkiye muhtemel 11'ler

Türkiye, EURO 2020 Elemeleri’nde Fransa’ya konuk oluyor.

AKŞAM

2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri 8. maçlarla devam edecek. 7 karşılaşma sonunda 18 puanla lider durumda olan Türkiye, aynı puanla ikinci sırada olan Fransa’ya konuk olacak. Karşılaşma 21.45’te başlayacak. Deplasmanda kazanarak liderliğimizi sürdürmek istiyoruz. Milli takımda, kaburgasında kırık tespit edilen kaptan Emre Belözoğlu, Efecan Karacan ve Abdulkadir Parmak bu mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Mahmut Tekdemir, Kaan Ayhan’ın durumları şüpheli. Teknik Direktör Şenol Güneş, oyuncularından karşılaşma boyunca sakin kalmalarını istedi.

MUHTEMEL 11’LER:

FRANSA: Mandanda, Pavard, Varane, Lenglet, Hernandez, Tolisso, Matuidi, Coman, Griezmann, Ikone, Giroud

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Umut Meraş, Mahmut, Yusuf Yazıcı, Ozan, Hakan, Cenk, Burak

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