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aksam.com.tr
  • 27 Mayıs 2020 Çarşamba 08:00
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Hedefe odaklanmalıyız

Hedefe odaklanmalıyız

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Sergen Yalçın, güzel anları birlikte yaşamak için hedefe odaklanmaları gerektiğini söyledi.

AKŞAM

Beşiktaş geçmiş başarılı günleri yeniden yad ederken, yeni başarıların alt yapısını oluşturmak için de yoğun bir şekilde çalışıyor. Sezon hazırlıklarını çift idmanla sürdüren Siyah-Beyazlılar, transfer konusunda da yerli ve az yabancılı bir kadro oluşumu için planlama yapıyor. 

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın belirlediği isimlerle görüşen yönetim, bir çok yabancıyla ise yollarını ayırmanın hesabını yapıyor. Kulübün 100. yıl şampiyonluğunda önemli payı bulunan Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın bu önemli günün anısına yaptığı açıklamalar ise Kartal’ın yeni vizyonunu ortaya koyuyor: “17 sene önce bugün, 100. yılımızda muhteşem bir final yaptık. Şimdi daha güzel anları hep beraber yaşamak için hedeflerimize odaklanma zamanı. Büyük Beşiktaş taraftarına sevgiler.”

FUTBOLCULAR HIRS KÜPÜ

Siyah-Beyazlı takım günü çift idmanla tamamladı. Futbolcuların hırsı Sergen Yalçın’ı oldukça sevindirdi.

MASKE YARDIMI

Öte yandan Rebocho, Evora şehrindeki spor kulüplerine ve derneklere dağıtılmak üzere bin adet maske bağışladı. Tecrübeli oyuncunun bu amaçla bin euro bağışta bulunduğu ve onun adına bu isteğin yerine getirildiği bildirildi.

HOCA BÜYÜK ŞANS

DG Sivasspor’da kiralık olarak forma giyen Beşiktaşlı Fatih Aksoy, “Sergen Yalçın bizim gibi altyapıdan gelen oyuncular için büyük bir şans” dedi.

AITOR KAPIŞMASI

Hollanda basını Twente ile sözleşmesi sona eren Aitor için Yunan kulüplerinin de devrede olduğunu öne sürdü. Oyuncunun daha önce Beşiktaş ile görüştüğü ve anlaştığı iddia edilmişti.

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