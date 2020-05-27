Hedefe odaklanmalıyız

AKŞAM
Beşiktaş geçmiş başarılı günleri yeniden yad ederken, yeni başarıların alt yapısını oluşturmak için de yoğun bir şekilde çalışıyor. Sezon hazırlıklarını çift idmanla sürdüren Siyah-Beyazlılar, transfer konusunda da yerli ve az yabancılı bir kadro oluşumu için planlama yapıyor.
Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın belirlediği isimlerle görüşen yönetim, bir çok yabancıyla ise yollarını ayırmanın hesabını yapıyor. Kulübün 100. yıl şampiyonluğunda önemli payı bulunan Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın bu önemli günün anısına yaptığı açıklamalar ise Kartal’ın yeni vizyonunu ortaya koyuyor: “17 sene önce bugün, 100. yılımızda muhteşem bir final yaptık. Şimdi daha güzel anları hep beraber yaşamak için hedeflerimize odaklanma zamanı. Büyük Beşiktaş taraftarına sevgiler.”
FUTBOLCULAR HIRS KÜPÜ
Siyah-Beyazlı takım günü çift idmanla tamamladı. Futbolcuların hırsı Sergen Yalçın’ı oldukça sevindirdi.
MASKE YARDIMI
Öte yandan Rebocho, Evora şehrindeki spor kulüplerine ve derneklere dağıtılmak üzere bin adet maske bağışladı. Tecrübeli oyuncunun bu amaçla bin euro bağışta bulunduğu ve onun adına bu isteğin yerine getirildiği bildirildi.
HOCA BÜYÜK ŞANS
DG Sivasspor’da kiralık olarak forma giyen Beşiktaşlı Fatih Aksoy, “Sergen Yalçın bizim gibi altyapıdan gelen oyuncular için büyük bir şans” dedi.
AITOR KAPIŞMASI
Hollanda basını Twente ile sözleşmesi sona eren Aitor için Yunan kulüplerinin de devrede olduğunu öne sürdü. Oyuncunun daha önce Beşiktaş ile görüştüğü ve anlaştığı iddia edilmişti.
Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Karaman için sezon sonunda Alman ekibinin kapısını çalacak. 26 yaşındaki golcü de Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.
Trabzonspor'un 1983-84'teki şampiyonluğuna damga vuran Dobi Hasan AKŞAM'a konuştu: “Kaptan olunca takım içi dengeler değişti. İlişkiler bozuldu. Bu durum sahaya da yansıdı. Her şey kötü gitmeye başlayınca bir sezon sonra takımdan ayrıldım. Bugünkü aklım olsaydı, o pazubandı takmazdım.”
İlk ayrılık sezon sonu beklenmeden gerçekleşti. Mauricio Isla'nın aile yaşamındaki sıra dışı tutumundan rahatsız olan Sarı-Lacivertliler, flaş bir hamle yaptı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Şilili oyuncuyla 8 hafta kala yollar ayrıldı.
Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Atletico Madrid forması giyen Santiago Arias'ın yeni sezonda Sarı-Kırmızılı formayı giymesi bekleniyor.
İtalyan basını Fenerbahçe'nin koronavirüs salgınından dolayı oluşan mali krizi aşmak için Vedat Muriqi ve Altay Bayındır'ı satacağını iddia etti.
Koronavirüs salgını öncesinde gençleştirme operasyonu için düğmeye basan Beşiktaş, altyapıdan yetişen genç futbolculara yatırım yapmaya devam ediyor. Siyah-Beyazlı yönetim, sözleşmeleri sezon sonu bitecek olan Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya, Ersin Destanoğlu, Kartal Yılmaz ve Kerem Kalafat'la nikah tazeleyecek.
14 Mayıs'ta koronavirüse yakalanan Ahmet Nur Çebi'nin karantina süresi bugün doluyor. Başkan, ilk iş olarak Ümraniye'ye gidecek.