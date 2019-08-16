SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe görüşmelere başladı Fenerbahçe görüşmelere başladı Zanka'nın yanına kaliteli bir stoper arayışında olan Fenerbahçe, Sevilla’da forma giyen Kjaer ve Nottingham Forestli Yohan Benalouane transferlerinde ilerleme kaydedemeyince rotasını Manchester United’ın Arjantinli savunmacısı Marcos Rojo’ya çevirdi.

Helal sana Mane Helal sana Mane Chelsea’ye attığı 2 golün ardından formasını değişmeyen Mane, top toplayıcı çocuğa dayanamadı, ona hediye etti.

Galatasaray istemişti! Yeni adresi belli oldu Galatasaray istemişti! Yeni adresi belli oldu Galatasaray ile de adı anılan Kolombiyalı orta saha oyuncusu Gustavo Cuellar, 8 milyon euro bonservis karşılığı Bologna'ya transfer olmak üzere...

Hedef Kodjia Hedef Kodjia KADROYA bir santrfor takviyesi yapacak Siyah-Beyazlılar, Aston Villa’nın Fildişili forveti Jonathan Kodjia’yı gündemine aldı.

Fransızların ünlü gazetesi resmen duyurdu Fransızların ünlü gazetesi resmen duyurdu L’Equipe gazetesi, Fransız kulübünün Kolombiyalı golcüye 3 yıllık sözleşme uzatma teklifinde bulunduğunu iddia etti. İstanbul’a gelen menajer Ahmet Bulut ise, “Falcao bu hafta oynar. Transfer haftaya netleşir” dedi.

'Eldekini kullanmak meziyettir' 'Eldekini kullanmak meziyettir' ABDULLAH AVCI: İstediğiniz oyuncularla çalışmak avantajtır, elinizdeki oyunculardan verim alabilmek ise meziyettir. Bu işte takım uyumunu yaratmak çok önemli.