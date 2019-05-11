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  3. Hedef ilk 10'a girmek! Fenerbahçe-Akhisarspor muhtemel 11'ler

Hedef ilk 10'a girmek! Fenerbahçe-Akhisarspor muhtemel 11'ler

Hedef ilk 10'a girmek! Fenerbahçe-Akhisarspor muhtemel 11'ler

Kanarya, bugünkü rakibi Akhisar’ı yenerek ilk 10 hedefini gerçekleştirmek istiyor. Akhisar ise puan kaybederse ligden düşecek.

AKŞAM

F.BAHÇE, ligin 32. haftasında bugün sahasında Akhisarspor ile karşılaşacak. Ligde geçen hafta Kasımpaşa deplasmanında aldığı galibiyetle rahatlayan Sarı-Lacivertliler, Akhisarspor’u da mağlup ederek üst sıralara tırmanmayı hedefl iyor. Akhisar puan kaybetmesi durumunda ise ligden düşecek. Ersun Yanal yönetimindeki Sarı-Lacivertliler, haftaya 37 puan ve averajla 12. sırada girdi. Tecrübeli çalıştırıcı ligi ilk 10 içinde bitirmek için kalan tüm maçları kazanmak istiyor. Sarı-Lacivertliler’de Eljif, Dirar, Harun, Roman, Moses ve Tolgay Arslan, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, sarı kart görmeleri durumunda, 33. haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

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