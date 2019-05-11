Hedef ilk 10'a girmek! Fenerbahçe-Akhisarspor muhtemel 11'ler

AKŞAM

F.BAHÇE, ligin 32. haftasında bugün sahasında Akhisarspor ile karşılaşacak. Ligde geçen hafta Kasımpaşa deplasmanında aldığı galibiyetle rahatlayan Sarı-Lacivertliler, Akhisarspor’u da mağlup ederek üst sıralara tırmanmayı hedefl iyor. Akhisar puan kaybetmesi durumunda ise ligden düşecek. Ersun Yanal yönetimindeki Sarı-Lacivertliler, haftaya 37 puan ve averajla 12. sırada girdi. Tecrübeli çalıştırıcı ligi ilk 10 içinde bitirmek için kalan tüm maçları kazanmak istiyor. Sarı-Lacivertliler’de Eljif, Dirar, Harun, Roman, Moses ve Tolgay Arslan, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, sarı kart görmeleri durumunda, 33. haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.