Hedef hasreti bitebilir! Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep muhtemel 11'ler

SPOR GÜNDEMİ

'Yabancı sayısı düşürülmeli' 'Yabancı sayısı düşürülmeli' Güneş: Yerli oyunculara %23 şans veriyoruz. Mesela önce 10, sonraki sene 9, sonra da 8’e indireceksiniz. Sayı fazla.

'Beşiktaş'ı kıskandım' 'Beşiktaş'ı kıskandım' Süper Kupa finalini izleyen Belçikalı futbol adamı Verheyen, “Türkiye’nin muhteşem statları var. Vodafone Park’ı kıskandım. Boğaz’a 100 metre mesafede. Çılgınca…” dedi.

Tabelada paspas oldu Tabelada paspas oldu Antrenörlük felsefesinin merkezine “Pas oyununu” yerleştiren Avcı’nın Beşiktaş’ı; Sivas’ta 603 pas yaptı ve %85.6 isabet sağladı. Ancak 356 pas yapıp, %73 isabet kaydeden Sivasspor ise golleri sıraladı.

Şişman çocuktan kas şov Şişman çocuktan kas şov 80 milyon euro bonservis bedeli ödenen Lukaku, 104 kilo olduğu ve aşırı kiloları bulunduğu gerekçesiyle sert eleştiriler aldı. Yıldız oyuncu ise sosyal medya hesabından kaslarını paylaşıp, şov yaptı.

Dourado iddiası! Dourado iddiası! BREZİLYA basınında yer alan habere göre; Internacional forması giyen orta saha oyuncusu Rodrigo Dourado için Galatasaray girişimde bulundu.

İstifa onaylanmadı İstifa onaylanmadı Fatih Terim, Hasan Şaş’ın bu istifasına onay vermedi ve Şaş görevine geri döndü.