Hedef çifte kupa

EN son 2009-2010 sezonunda Fenerbahçe’yi yenerek Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Trabzonspor, 9 sezonluk kupa hasretini sonlandırma yolunda çifte kupa hedefiyle ilerliyor.

AKŞAM

Ligde de 1 maçı eksiğiyle 38 puanla Sivas’ın 3 puan gerisinde yer alan Fırtına, hem lig hem de kupada iddiasını sürdürüyor.