Hedef Babacar

Sassuolo’nun 26 yaşındaki golcüsü Babacar için kiralama teklifi yapıldı. Sassuolo, Senegalli forvetine 6 milyon euro fiyat çekti, kiraya yollamaya sıcak değiller. Siyah-Beyazlılar, bu oyuncuda çok ısrarcı.

AKŞAM

YENİDEN Babacar. Kara Kartal, daha önce de getirmek istediği Senegalli forvet Khouma Babacar’ı tekrar gündemine aldı. Burak Yılmaz’ın sakatlanmasının yanı sıra taliplerinin de olması Siyah-Beyazlılar’ı harekete geçirdi. Beşiktaş, İtalyan ekibine kiralama teklifini iletti. Ancak geçen sezonun başında Fiorentina’ya 7 milyon euro ödeyerek aldıkları forvetten para kazanmak istiyorlar. Sassuolo, Babacar için 6 milyon euro istedi, Beşiktaş’ın böyle bir ödeme yapması ise olanaksız.

29 MAÇTA 7 GOL KAYDETTi

Senegalli forvet geçen sezonun başında transfer olduğu Sassuolo’da beklentileri karşılayamadı. 29 lig maçında 7 gol kaydetti, 2 asist yaptı. 2 sefer de İtalya Kupası’nda forma giydi, gol veya asist üretemedi. 1.85 boyundaki santrforun kulübüyle 2022’ye kadar mukavelesi var. Beşiktaş, kiralama bedelinde bir miktar para ile Sassuolo kulübünü ikna edebilir. Siyah-Beyazlılar’ın adımları dikkatli olacak. Aceleci bir hamleyle bütçe planlaması bozulabilir.

HEP iTALYA’DA FORMA GiYDi

Pescera’nın keşfi Babacar, altyapı eğitimini Fiorentina’da tamamladı. Babacar, 2012’de Racing’e kiralık gönderildi. Yarım sezonluk İspanya macerasından sonra 1 sezon Padova’da kiralık oynadı. Oradan da Modena’ya kiralandı. Son olarak 2018’de 3 milyon euro kiralama ücreti, yaz döneminde ödenme şartıyla 7 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla Sassuolo’nun futbolcusu oldu. Yani kısa İspanya macerası dışında hep İtalya’daydı.