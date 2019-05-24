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  3. Hedef Avrupa'da ilk 5 dünyada ilk 10

Hedef Avrupa'da ilk 5 dünyada ilk 10

Hedef Avrupa'da ilk 5 dünyada ilk 10

Nihat Özdemir, hedefler ile ilgili, “Hedefimiz Milli Takımımızın dünya sıralamasında ilk 10, Avrupa’da ise ilk 5’te yer almasını sağlamak olacaktır” dedi.

AKŞAM

NİHAT Özdemir, başkan seçilmesi durumunda hedefi ni de açıkladı: Hedefi miz Türk futbolunu ilerletmek ve A Milli Takımımızı dünya sıralamasında ilk 10 Avrupa’da ise ilk 5 sırasında yer almasını sağlamak olacaktır. Omuz omuza vererek çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Yeni federasyonla çalışmalarımıza devam edeceğiz. MHK, Disiplin Kurulu, Tahkim Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu gibi kurumlarımızın yeni başkanlarını, seçildikten belli bir zaman sonra yönetim kurulumuzun da görüşlerini alarak kamuoyuna açıklayacağız.

GUNES’E GÜVENiM TAM

Şenol Güneş’in göreve getirilmesinde, ben yönetim kurulu üyesiydim. Benim de imzam var. Şenol Hoca’yı bizim Türk futbol takımının başına gelmesinde canı gönülden destekliyorum. Lucescu çok önemli işler yaptı ama yolumuza artık Türk hocayla devam etmemiz gerektiğine inanıyorum. Kendisine desteğim, güvenim tamdır. Takımı yapmak Şenol Hoca’nın işi. Biz onun yanındayız, destekçisiyiz. Alt yapıya önem veriyoruz. İlk hedef 2020 Avrupa Şampiyonası’na katılmak.

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