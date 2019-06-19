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Hector Herrera'nın menajerinden Galatasaray açıklaması

Hector Herrera'nın menajerinden Galatasaray açıklaması

Galatasaray'ın bir anda gündemine düşen Meksikalı yıldız Hector Herrera'nın Süper Lig'e gelmeyeceği öğrenildi.

TM Dijital Haber Merkezi

Abdurrahim Albayrak’ın katıldığı özel bir ödül töreninde ‘’Transfer görüşmesini yarıda bıraktım. Meksikalılar beni şirkette bekliyor" demesi Galatasaray kulislerini hareketlendirirken sarı kırmızılı kulübün gündemine gelen yıldız futbolcu Hector Hererra ismi bir anda camiayı heyecanlandırdı.

HECTOR'UN GÖZÜ DEVLERDE

6 yılı geçkin bir süredir Porto forması giyen ve bu sezon kulübüyle olan sözleşmesini uzatmayarak ayrılık kararı alan Hector Herrera’nın Galatasaray’a gelmeyeceği belli oldu. Bonservisi elinde olduğu için Avrupa’nın dev takımlarını peşinde koşturan Herrera’nın şu anda Türkiye’yi düşünmediği öğrenilirken Meksikalı orta sahanın Atletico Madrid, İnter, Milan ve Lyon’la görüştüğü ifade edildi. 

MENAJERİ AÇIKLADI: HERRERA TÜRKİYE'Yİ DÜŞÜNMÜYOR

Dün ve bugün adı sık sık Galatasaray’la anılan Hector Herrera’nın menajeri Maias Bunge’nin yaptığı açıklamaya göre; 29 yaşındaki futbolcu kariyerine Avrupa’da devam etmek isterken ‘Atletico Madrid’ iddialarına ise ‘bilgi vermesem daha iyi olur’ ifadelerini kullandı.

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