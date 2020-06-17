Hector Bellerin'den her galibiyete 3 bin ağaç sözü

İspanyol futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkent ekibinin kalan haftalarda alacağı her galibiyetin ardından karbon emisyonuyla mücadele için 3 bin ağacın dikilmesine destek olacağını kaydetti.
Arsenal, sezonun kalan bölümünde Manchester City, Brighton, Southampton, Norwich City, Wolverhampton, Leicester City, Tottenham, Liverpool, Aston Villa ve Watford ile karşılaşacak.
Londra ekibi, 40 puanla 9. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, dün akşamki Trabzonspor maçının devre arasında Volkan Demirel'i yanına çağırıp talimat vermesi dikkatlerden kaçmadı. Demirel bu talimatları telefonla kulübedeki teknik heyete iletti.
Galatasaray'ın iyi bir teklif gelmesi halinde satmak istediği Younes Belhanda'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Faslı futbolcu, Al Ahli'nin yaptığı yıllık 7 milyon dolarlık maaş teklifini kabul etti. Suudi ekibi, Galatasaray'a da 4 milyon Euro teklif ederken Cimbom pazarlık kapısını 5 milyon Euro'dan açtı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Trabzonspor'a 3-1 yenilerek kupaya veda eden Fenerbahçe'de Altay Bayındır, maçın son düdüğüyle birlikte Abdülkadir Parmak ile tartıştı. Yaşanan gerilimde genç file bekçisi, Parmak'a “Sen ne konuşuyorsun terbiyesiz” ifadesini kullandı.
Loris Karius'un ardından kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Stanislav Kritsyuk. Siyah-Beyazlılar, Rus file bekçisine 600 bin Euro teklif ederken Kritsyuk'un menajeri 1 milyon Euro talep etti.
Galatasaray, ayağı kırılan Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışlarına başladı. Cimbom gündemine Sinan Bolat ve Volkan Babacan'ı aldı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Trabzonspor maçında yedek kulübesinde kırmızı kart gören Emre Belözoğlu'nun hakem Cüneyt Çakır'a ne dediği ortaya çıktı.
Beşiktaş'ın Fiorentina'dan kiraladığı Kevin Prince Boateng'in sözleşmesindeki madde sonunda kaldırıldı.