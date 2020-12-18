Hazırlıklar tamam, Trabzonspor maç saatini bekliyor

Bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.
Trabzonspor, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
İki Karadeniz ekibi arasında Medical Park Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna katmak istediği, adı Fenerbahçe'yle de anılan Henry Onyekuru'yu Belçika ekibi Antwerp de gündemine aldı.
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kadrosu belli oldu. Geçtiğimiz haftalarda elmacık kemiğinden ameliyat olan Harun Tekin, maç kadrosuna dahil edildi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın teknik direktörü Steve Bruce, takımda iki oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtilerinin sürdüğünü söyledi.
Beşiktaş'ın dün akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup ederek turladığı maçta dikkat çeken bir olay yaşandı. Bu olayın kahramanı bir "sır transferi" olarak kalan bir futbolcudan başkası değildi.
Beşiktaş, 6 isimle birden yolları ayırmayı planlıyor.
DETAY
• Lens
• Mirin
• Douglas
• Ljajic
• Vida
• Hasic
Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu Marko Guduric'i 2022-2023 sezonun sonuna kadar kadrosuna kattı.