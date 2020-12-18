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aksam.com.tr
  • 18 Aralık 2020 Cuma 19:28
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Hazırlıklar tamam, Trabzonspor maç saatini bekliyor

Hazırlıklar tamam, Trabzonspor maç saatini bekliyor

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Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.

Trabzonspor, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

İki Karadeniz ekibi arasında Medical Park Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

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