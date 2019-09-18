Haydi Galatasaray, arkandayız! Muhtemel 11'imiz...

AKŞAM

AVRUPA futbolunun bir numaralı kupası Şampiyonlar Ligi’nde Aslan bu gece ilk kez sahneye çıkıyor. Devler Ligi’ne 16. kez katılan Galatasaray, PSG ve Real Madrid’in de yer aldığı grupta Club Brugge’e konuk olacak. Saat 19.55’de başlayacak zorlu 90 dakikayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Ameliyat olan Belhanda kadroda bulunmuyor. G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Nzonzi, Lemina ve Seri’ye ilk 11’de oynatması bekleniyor

MUHTEMEL 11'İMİZ: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Feghouli, Babel, Falcao