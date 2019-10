Haydi Etnospor'a

AKŞAM

4. ETNOSPOR Kültür Festivali bugün başlıyor. Ülkelerin geleneksel spor ve kültürlerini sergileme imkanı buldukları festival, her geçen yıl büyük ilgi görüyor. Bu kez Atatürk Havaalanı’nda yapılacak etkinliklere ulaşımın kolay olması nedeniyle daha büyük bir katılım olması bekleniyor. Türk milletinin iddiasını ve kararlılığını ortaya koymak için, ‘Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın’ mottosuyla düzenlenen etkinlik halka açık olduğu için, “Ok at!, Güreş tut!, At bin” çağrısı ön plana çıkıyor.

BİZE AİT HER ŞEY BU FESTİVALDE

Tamamı halkın katılımına açık olan festivalde, çocuklara yönelik çok eğlenceli oyunlar da bulunuyor. Unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları 4 gün boyunca miniklerin katılımına açık olacak. Ayrıca Tozkoparan ve Rafadan Tayfa dizisinin karakterleri de alanda, çocuklara eğlenceli dakikalar yaşatacak. Türk dünyasının müziğine, mutfağına ve giyim, kuşamına dair yerel motifler etkinliğin ana unsurunu oluşturuyor.

DEPREM İÇİN EĞİTİM

BİLAL Erdoğan festival alanında depremle ilgili bilinçlendirme yapılacağını da belirterek, şu bilgiyi verdi:

“Festivalde depreme yönelik duyarlılık ve eğitimle ilgili çalışmalara da yer vereceğiz. Hem AFAD hem de Kandilli Rasathanesi ile iletişime geçtik. Eğitim ve bilinçlendirme için onların çalışmalarına burada ev sahipliği yapacağız.”

7’DEN 70’E FESTİVALE

ETNOSPOR Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, festival öncesi şu mesajları verdi: “12 geleneksel spor dalımızda bine yakın sporcu, müsabaka ve gösterilerde yer alacak. Buraya gelen bütün halkımızın 7’den 70’e at binmesini, ok atmasını ve güreş tutmasını hedefliyoruz. Sporların yanı sıra çocuklar için 40’ın üzerinde geleneksel çocuk oyununu burada yaşatacağız.

ÇOCUKLARIMIZI BEKLİYORUZ

Bu sene daha da fazla çocuk etkinliği tasarladık. Gelecekleriyle ilgili kararlarını verecek çocukların estetik zevkleri oluşurken geleneksel temalarımızın, geleneksel estetiğimizin çocukların hayatında bir iz bırakmasını istiyoruz. O yüzden çocuklarımız ve gençlerimizin festivale gelmesine çok büyük önem veriyoruz. Birçok insan bunları yadırgıyor ve eleştiriyor ama biz yaptığımızın doğru olduğuna inanıyoruz. Bunların milletimiz ve toplumumuz için değerli olduğuna inanıyoruz. Özellikle çocuklarımız için bunları tasarlıyoruz. İstanbul’un bütün çocuklarını festivalimize bekliyoruz.”

ALANA RiNG HiZMETi

FESTİVALİN ulaşım imkanları kolay ve hızlı. Kendi araçlarıyla Atatürk Havalimanı Otoparkı’na gelen vatandaşlar, buradan ring servisleriyle alana ulaşabilecek. Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosuyla gelen vatandaşlarımız da ring servisleriyle alana taşınacak. Marmaray ile gelenler ise Yeşilyurt istasyonundan alana ulaşacak.

Program

10:00-11:00 Festival Alanı Açılış

12:00-14:00 Açılış Gösterileri, Azerbaycan–Karabağ Atlı Gösterisi, Pato Gösterisi-Arjantin, Kökbörü, Atlı Okçuluk

GÜREŞ ALANI: 14:00 Aba Güreşleri, Kuşak Güreşi, Yağlı Güreşler, Şalvar Güreşi, Aba Güreşleri, Kuşak Güreşi ATLI

SPOR ALANI: 14:30 Atlı Cirit, Kökbörü, Atlı Okçuluk, Azerbaycan-Karabağ Atlı Gösterisi, Pato Gösterisi, Atlı Gösteriler

OBA ALANI: 13:00-19:00 Duvak Açma Toyu, Beşik Toyu, Tuşo Toyu OKÇULUK ALANI: Hedef Okçuluk, Okçuluk Gösterileri, Ok Atışı, Ok Savaşları, Ok Muharebe Etkinlikleri. ÇOCUK OYUNLARI ALANI: 14:00-19:00 Aşık Oyunları, Mangala, Geleneksel Çocuk Oyunları, Evrensel Tatlar, Ülke Mutfakları Yemek Yapım Etkinlikleri ve İkramlar

ATÖLYELER: 13:00-18:00 El sanatları uygulamaları ve sergileri SAHNE: Rafadan Tayfa, Kılıç Kalkan Gösterisi, Mehteran Gösterisi, Halk Oyunları, Grup Tillo Konseri ATLI SPORLAR SAHASI: 11:00 Atlı Cirit, Kökbörü, Atlı Gösteriler, AzerbaycanKarabağ Atlı Gösterisi, Pato Gösterisi, Atlı Cirit, Kökbörü Müsabakaları, Atlı Gösteriler, Atlı Okçuluk

DETAYLI BİLGİ İÇİN: www.etnosporfestivali.com