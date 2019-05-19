Haydi Efes

AKŞAM

İSPANYA’NIN Vitoria-Gasteiz şehrinde düzenlenen organizasyonun finalinde, F.Bahçe Beko’yu eleyen Anadolu Efes’le, Real Madrid’i saf dışı bırakan CSKA Moskova, Avrupa’nın kulüpler bazındaki bir numaralı kupasını almak için mücadele edecek. Fernando Buesa Arena’da oynanacak karşılaşma 21.30’da başlayacak ve beIN Sports 3’ten yayınlanacak. THY Euroleague Dörtlü Final’de F.Bahçe ile Real Madrid ise sezonu 3. bitirebilmek için parkeye çıkacak. F.Bahçe-Real Madrid maçı 18.30’da başlayacak ve beIN Sports 3’ten yayınlanacak.

Rakip önemli değil

ANADOLU Efes’te koç Ergin Ataman, “Yarı fi nali geçmek benim için yeterli değil. Kupayı kazanmak istiyoruz. Euroleague için benim ilk finalim ama; daha önce üç kez fi nalde mücadele ettim. Hiç kaybetmedim. Özgüvenimiz tam. Rakibin kim olduğu önemli değil. Larkin play-off’ta harika oynamaya başladı. Her maç oyunumuzu geliştirdik. Bu şekilde, tempolu basketbol oynayacağız” yorumunda bulundu.

Kendimi göstereceğim

F.BAHÇE’YE 30 sayı atan Larkin, “En son play-off’ta mücadele ettiğimde Baskonia’daydım. CSKA’ya karşı kazanamadan seriyi kaybetmiştik. Buraya kendimi Avrupa’da tekrar göstermek için geldim. Çok konsantre maça başlıyorum. Sezon başı çok iyi oynayamadım. Başantrenörüm ve kulübüm bana destek çıktı” dedi.