Haydi Başakşehir, kalbimiz seninle! Muhtemel 11'ler...

AVRUPA’DAKİ tek temsilcimiz Başakşehir bugün UEFA Avrupa Ligi son 32 turu 2. maçında Sporting Lizbon ile karşı karşıya geliyor.

AVRUPA’DAKİ tek temsilcimiz Başakşehir bugün UEFA Avrupa Ligi son 32 turu 2. maçında Sporting Lizbon ile karşı karşıya geliyor. İlk maçı 3-1 kaybeden temsilcimize tur için 2-0’lık skor yetecek. Deplasmandaki iyi mücadeleye rağmen avantaj kaybeden Başakşehir’in turu geçmeyi başarması, Türk futbolunun Avrupa’daki puanları için de önemli. Kart cezalısı olan Crivelli oynamayacak.

Saat 20.55'te başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Elia, Demba Ba

Sporting CP: Maximiano, Ristovski, Ilori, Coates, Borja, Acuna, Plata, Wendel, Battaglia, Vietto, Sporar