Haydi Başakşehir, kalbimiz seninle! Muhtemel 11'ler...

AVRUPA’DAKİ tek temsilcimiz Başakşehir bugün UEFA Avrupa Ligi son 32 turu 2. maçında Sporting Lizbon ile karşı karşıya geliyor. İlk maçı 3-1 kaybeden temsilcimize tur için 2-0’lık skor yetecek. Deplasmandaki iyi mücadeleye rağmen avantaj kaybeden Başakşehir’in turu geçmeyi başarması, Türk futbolunun Avrupa’daki puanları için de önemli. Kart cezalısı olan Crivelli oynamayacak.
Saat 20.55'te başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Elia, Demba Ba
Sporting CP: Maximiano, Ristovski, Ilori, Coates, Borja, Acuna, Plata, Wendel, Battaglia, Vietto, Sporar
Bordo-Mavili takım, sezon sonunda mukavelesi bitecek 29 yaşındaki futbolcuyla sözleşme uzatmaya çalışıyordu. Ancak, oyuncunun menajerinin Galatasaray’la görüşme yaptığı ortaya çıktı.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 20'nci haftasında Fenerbahçe Beko, 9 yıldır sahasında yenilmediği Galatasaray Doğa Sigorta karşısında son çeyrekte yıkıldı. Konuk ekip, salondan 80-75 galip ayrılırken; 16 maç sonra rakibini deplesmanda yenmeyi başardı.
Tottenham, Liverpool, Everton ve Sevilla, Trabzon’un genç file bekçisinin peşinde. Express’e göre 20-25 milyon euroyu gözden çıkaran Uğurcan’ı transfer edebilir.
Basketboldaki derbi maçını salonda takip eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a, Sarı-Lacivertli taraftarlar büyük tepki gösterdi.
Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Çimşir’in, “Doğru pozisyon problemi çözüyor. Buna dikkat edelim” şeklindeki sözleri dikkat çekti.
ING Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Beko'yu mağlup eden Galatasaray Doğa Sigorta cephesinden maç sonu paylaşımlar geldi.
3-1 kazanılan F.Bahçe derbisinde penaltıdan golü atan Falcao, yeniden Milli Takım formasını giymeye hazırlanıyor. Ülke basınında, tecrübeli forveti Queiroz’un çağıracağı yazıldı.