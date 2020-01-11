İngiliz basınında yer alan haberde, “Beşiktaş Karius’u tutmayacak. Dönecek ve hayatı sarsılacak” denildi.

AKŞAM

EMPİRE of the Kop sitesinin haberine göre; Beşiktaş, Karius’u yeniden kiralamayacak ve sezon sonunda Liverpool’a dönecek. Ancak mevcut durumda Alman kalecinin yedek kulübesinden başka şansı bulunmuyor. Liverpool onu yeniden bir takıma kiralayacak ve bu ekip muhtemelen Almanya’dan (Bundesliga) olacak. Karius bir dönem Mainz formasını giymişti. Burada gösterdiği performans sonrasında da Liverpool’un yolunu tuttu. Loris Karius 2016’da Bundesliga’nın en iyi ikinci kalecisi seçilmişti. Listenin zirvesinde ise Bayern Münih’in yıldızı Manuel Neuer bulunuyordu. Beşiktaş’taki formu, kalması için yeterli olmadı.