AKŞAM
İTALYA’NIN Başkenti Roma’da düzenlenen 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 92 kiloda mindere çıkan Süleyman Karadeniz, İsviçreli rakibi Samuel Scherrer’i 3-0 yenerek altın madalyanın sahibi olmuştu. Milli sporcunun annesi Döndü Karadeniz, oğluyla gurur duyduğunu söyledi ve “Onun için bildiğim tüm duaları okudum. Şampiyon olmasının ardından hem ağladım, hem sevindim. Küçükken, ‘Gitme oğlum güreş zor’ dedim. ‘Anne böyle söyleme, ben güreşi seviyorum’ dedi. Oğlum hayallerinin peşinden koştu. Başarılı olup ülkemizi gururlandırdı. İnşallah başarılarının devamı gelir” diye konuştu.
TRABZONSPOR, Hüseyin Çimşir yönetiminde ligin zirvesine kuruldu.
24 yaşındaki Norveçli 21 maçta 22 gole katkı yapıp, 1.04’lük ortalamayı tutturdu. Onu satan İngiliz C.Palace ise 26 lig maçında sadece 23 gol atıp, 0.88 gol ortalamasında kaldı. Sörloth’un bu performansı Fırtına’yı iyice havaya soktu.
Süleyman Karadeniz’in annesi Döndü Karadeniz, “Oğlum hayallerinin peşinden koştu. Başarılı olup ülkemizi gururlandırdı” dedi.
OZAN Tufan’ın talipleri her geçen gün artıyor...
F.BAHÇE’NİN Brezilyalı efsanesi Alex de Souza, Aziz Yıldırım hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray ve Trabzon son 4 sezonda toplamda 40 stoper transfer etti. 4 büyük kulüp, bu transferler için 48 milyon 162 bin euro bonservis ücreti ödedi.
LİGDE 22. hafta maçlarının ardından zirve yarışında heyecan artarken, 7 takım şampiyonluk iddiasını sürdürdü.