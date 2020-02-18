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aksam.com.tr
  • 18 Şubat 2020 Salı 08:00
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  • 18 Şubat 2020 Salı 08:00

'Hayallerinin peşinden koştu'

'Hayallerinin peşinden koştu'

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Süleyman Karadeniz’in annesi Döndü Karadeniz, “Oğlum hayallerinin peşinden koştu. Başarılı olup ülkemizi gururlandırdı” dedi.

AKŞAM

İTALYA’NIN Başkenti Roma’da düzenlenen 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 92 kiloda mindere çıkan Süleyman Karadeniz, İsviçreli rakibi Samuel Scherrer’i 3-0 yenerek altın madalyanın sahibi olmuştu. Milli sporcunun annesi Döndü Karadeniz, oğluyla gurur duyduğunu söyledi ve “Onun için bildiğim tüm duaları okudum. Şampiyon olmasının ardından hem ağladım, hem sevindim. Küçükken, ‘Gitme oğlum güreş zor’ dedim. ‘Anne böyle söyleme, ben güreşi seviyorum’ dedi. Oğlum hayallerinin peşinden koştu. Başarılı olup ülkemizi gururlandırdı. İnşallah başarılarının devamı gelir” diye konuştu.

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'Hayallerinin peşinden koştu'
'Hayallerinin peşinden koştu'

'Hayallerinin peşinden koştu'

Süleyman Karadeniz’in annesi Döndü Karadeniz, “Oğlum hayallerinin peşinden koştu. Başarılı olup ülkemizi gururlandırdı” dedi.

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