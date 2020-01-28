'Hayaldi gerçek oldu'

Şeyma Ercan, “Olimpiyatlara gitmek hayal ettiğimiz bir şeydi. Bunu gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Gruptan çıkarsak çeyrek final ya da yarı finalde gelecek rakipleri de geçebileceğimizi düşünüyorum. Madalya neden olmasın” dedi.

AKŞAM

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Şeyma Ercan, Tokyo Olimpiyatları’na gitmeye hak kazandıkları için mutlu ve gururlu olduklarını söyledi. Büyük bir iş başardıklarının da altını çizen milli oyuncu, “Olimpiyatlara gitmek hayal ettiğimiz bir şeydi. Bunu gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. O atmosferi yaşamayı, o olimpiyat köyünde olmayı gerçekten çok istiyorduk. Türk halkına da bu anları yaşattığımız için kendimizle gurur duyuyoruz” diye konuştu. Tokyo’da kürsüye çıkmak istediklerini belirten Şeyma Ercan, “Olimpiyattan önceki kampımızda sürekli konuştuğumuz şeyler hep Tokyo hakkındaydı. Araştırdık. Gitmeyi başardık. Olimpiyatlardaki gruplar zorlu olacak. Ancak, biz gösterdik ki bizim için kendi oyunumuzu oynadığımız sürece rakibimiz önemli değil. Gruptan çıktığımız takdirde çeyrek final ya da yarı finalde gelecek rakipleri de geçebileceğimizi düşünüyorum. Madalya neden olmasın” ifadelerini kullandı.

OLİMPİYATLARI ANLATTILAR

ŞEYMA, 2012 Londra Olimpiyatları’na katılan Naz Aydemir Akyol ile Kaptan Eda Erdem Dündar’ın kendilerine olimpiyat ortamını anlatarak motive ettiğini söyledi ve ekledi: “Takımda daha önce olimpiyata gidenler inanılmaz bir ortam olduğunu ve orada kesinlikle olmamız gerektiğini söylediler. Hayatları boyunca yaşadıkları en önemli anlar Londra’daki 2012 Olimpiyatları’ydı. Bu bizi motive etti.”