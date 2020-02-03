OLYMPİAKOS’UN yolunu tutan Emre Mor, bir veda mesajı yayınladı.

AKŞAM

Genç futbolcu, “G.Saray’dan bu şekilde ayrılmak benim için de hayal kırıklığıydı. Beklentileri karşılamak isterdim. Ülkenin en başarılı kulübünde kısa sürede çok güzel duygular yaşadım. Umarım yine şampiyon olursunuz” dedi.