AKŞAM
Genç futbolcu, “G.Saray’dan bu şekilde ayrılmak benim için de hayal kırıklığıydı. Beklentileri karşılamak isterdim. Ülkenin en başarılı kulübünde kısa sürede çok güzel duygular yaşadım. Umarım yine şampiyon olursunuz” dedi.
KAYSERİ’NİN Develi ilçesinde yapılan tekvando kuşak atlama sınavının ardından 11 yaşındaki Ali Titiz, hocası Ramazan Şimşek’in Yunan milletvekili Ioannis Lagos’un Türk bayrağına yaptığı saygısızlığı anlatmasıyla gözyaşlarına hakim olmadı.
“Zorlu anlarda, kendi camiasının çocukları daima Beşiktaş’a sahip çıkmıştır. Sergen Yalçın’ın kulübüne dönme vaktinin artık geldiği kanaatine vardık.”
Kevin Prince Boateng, Beşiktaş’la ilk idmanına çıktı. 32 yaşındaki Ganalı oyuncu, antrenman öncesi takım arkadaşlarıyla ve teknik direktör Sergen Yalçın’la bir süre sohbet etti.
OLYMPİAKOS’UN yolunu tutan Emre Mor, bir veda mesajı yayınladı.
BALIKESİR’DE 1. Amatör Küme takımlarından Karesibeyi Vicdaniyespor’da forma giyen 25 yaşındaki Hasan Kılıç, 130 kilo olmasına rağmen futbol tutkusundan vazgeçemiyor.
Emre Belozoğlu, “Sizi güldürmek için terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz” dedi. Ozan Tufan ise “Şampiyon olacağız” ifadelerini kullandı.
TRABZON’UN başarılı sol beki Filip Novak, Fenerbahçe’yi boş geçmiyor.