Havlusu bile 33 bin dolara satıldı

AKŞAM
26 Ocak 2020’de helikopter kazasında hayatını kaybeden dünya basketbol tarihinin efsanelerinden Kobe Bryant’ın anısı yaşamaya devam ediyor. Kobe’nin 13 Nisan 2016’da basketbolu bırakırken son maçında kullandığı havluyu, o gün bir taraftar almıştı. O taraftarın yine 2016’da bu havluyu 8 bin dolara sattığı ortaya çıkmıştı. Kobe’nin erken ölümünden sonra daha da kıymetlenen havlu, bu kez açık artırmada 33 bin dolara alıcı buldu.
EN DEĞERLİ PARÇALARDAN BİRİ
Açık artırmanın Organizasyon Müdürü Jeff Woolf, konuyla ilgili ise şu açıklamayı yaptı: ”Havluyu alan kişi bir Kobe ve Lakers hayranı. Güney Kaliforniya’da Lakers müzesi açmak istiyor. Havlu da oradaki en değerli parçalardan biri olacak.”
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